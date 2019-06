Plahotniuc și Țuțu, cercetați în Federaţia Rusă pentru contrabandă și trafic de droguri

Ministerul Afacerilor Interne al Federaţiei Ruse îl acuză pe Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), dar și pe persoana sa de încredere – Constantin Țuțu. Cei doi sunt acuzați de săvârșirea unor fapte prevăzute în paragraful 1 și 2 al articolului 201 din Codului Penal al Federației Ruse, precum și în 28 cazuri de contrabandă și punere în circulație ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari. Anunțul a fost plasat pe site-ul oficial al ministerului rus de Interne.

Departamentul de investigații al MAI din Federaţia Rusă, a pornit o cauză penală în privința liderilor și membrilor unei grupări criminale transnaționale, care au organizat un canal de trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Hașișul din Africa de Sud urma să fie adus în țările CSI, tranzitând statele Uniunii Europene, și care urmau a fi comercializate ilegal inclusiv pe teritoriul Federației Ruse.

Organizație criminală a fost creată în perioada iunie-august 2012, condusă de Oleg Pruteanu și alte persoane din R. Moldova şi Regatul Spaniei.

MID-ul rusesc susține că în timpul investigațiilor s-a depistat că fostul președinte PD, Vlad Plahotniuc, „având posibilitatea să influențeze asupra situației politice din stat și asupra organelor puterii în stat, influențând oamenii care i se opuneau și în scop personal de îmbogățire, a intrat în complicitate cu liderii grupărilor criminale din R. Moldova care se aflau în poziții de top ale ierarhiei criminale”, se arată în comunicat.

Aceasta nu este prima acuzație împotriva lui Plahotniuc în Rusia. La începutul acestui an, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că Vladimir Plahotniuc este unul dintre organizatorii unei structuri criminale internaționale care se ocupă cu operațiuni valutare ilegale, de mari proporții.

Totodată, Oleg Prutenu, alături de Constantin Ţuţu au participat la o altercație soldată cu focuri de armă şi cu un deces, pe 28 aprilie 2012, lângă restaurantul „Doi Haiduci” din Codrii Orheiului. Alexei Veretca, alias „Krasavcik”, a fost ucis pe loc, iar fostul polițist Iurie Matcovschi, care era împreună cu victima, a fost rănit. Inițial, toți au fost învinuiți de omor.

La scurt timp, pe 9 august, anchetatorii au renunțat la acuzațiile de omor și împotriva lui Constantin Țuțu și Oleg Pruteanu, după ce au acceptat versiunea lor despre cele întâmplate, precum că ar fi tras focuri de armă în aer și nu spre victimă.