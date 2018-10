O gravidă, care avea termen de sarcină de 38 de săptămâni, a murit într-un Spital Raional din Moldova

În noaptea de 10 spre 11 octombrie în Spitalul Raional din Cimișlia, o gravidă care avea termen de sarcină de 38 de săptămâni a fost adusă cu ambulanța, unde a fost lăsată sub supraveghere fiind suspectată de o infecție respiratorie acută. Tânăra a murit puțin peste miezul nopții, iar cauza declarată în acest moment ar fi disecție de aortă cu tamponadă acută a cordului, notează sănătateinfo.md

„Gravida a fost adusă pe data de 10 octombrie la ora 17:00 de către serviciul de urgență cu suspecții respiratorii virale acute, cu o temperatură aproape în limitele normei, subfebrilă, cu clinică minoră de cefalee. Medicul de gardă a luat decizia de a rămâne sub supraveghere, având parametrii fiziologici normali. Se afla sub supraveghere în UPU, noaptea era monitorizată, medicul a văzut-o la 1:00 și peste o oră și jumătate ea a decedat. La internare nu a trezit vreo suspecție cu riscuri înalte, de aceea a fost lăsată sub supraveghere. Este o stare nu foarte des întâlnită”, a spus directoarea Spitalului Raional Cimișlia, Mariana Florea.