O familie din Orhei acuză medicii de neglijență. „Medicii ne-au spus că până nu vine rezultatul testului la COVID-19 nu pot acorda niciun ajutor medical surorii mele”. Reacția Spitalului raional Orhei

O familie din Orhei acuză medicii spitalului raional de neglijență. Potrivit acestora, medicii nu au acordat ajutorul necesar unei rude de-a lor, femeie în vârstă de 67 de ani, care a fost internată în stare gravă la Spitalul raional Orhei. La internare, medicii i-au prelevat testul pentru noul tip de coronavirus. Până a primi rezultatul testului, familia susține că medicii nu au întreprins nimic pentru a-i salva viața, între timp starea acesteia s-a agravat, iar peste câteva ore a decedat.



De cealaltă parte, reprezentanții Spitalului raionul Orhei susțin că medicii au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața pacientei, iar ajutorul medical i-a fost acordat din start de către Echipa Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, care a fost continuat de către medicii de la Unitatea de Primire Urgențe din cadrul Spitalului.

„Din luna noiembrie 2019 până îl luna iulie 2020, timp de opt luni, sora mea, Ala Boldișor, s-a aflat în ospeție la rude în Statele Unite ale Americii. Pe parcursul acestui timp ea s-a simțit bine și plină de viață. Aceasta avea probleme la ficat. Peste opt luni, aceasta a hotărât să plece în R. Moldova, fiindcă o dată pe an ea primea tratament. Direcția zborului spre R. Moldova a fost: New York-Paris, Paris-România, România-Chișinău. Aceasta a fost verificată de medici în toate aeropoartele. I-a fost permisă și intrarea pe teritoriul R. Moldova. Aceasta a ajuns acasă pe 24 iulie la ora 7.00 dimineața. Am stat la masă cu familia. Aceasta era bucuroasă și plină de viață. În jurul orelor 21.00-22.00, în aceeași zi, a început să se simtă rău. Aceasta spunea că avea dureri în regiunea burtei și a vizicii urinare. Imediat a făcut și febră”, povestește Serghei Boldișor, fratele femeii.

Potrivit fratelui, văzând că starea de sănătate a surorii sale se agravează, a chemat imediat ambulanța. Potrivit acestuia, după ce a fost examinată, medicii au decis să o transporte de urgență la Spitalul raional Orhei, pentru a internată și consultată de medicii specialiști. Acolo, femeii i-a fost prelevat testul pentru noul tip de coronavirus și internată în secția COVID-19.

„Atunci când a ajuns la spital, medicii au internat-o în secția COVID-19. Acolo i-a fost prelevat testul. Medicii ne-au spus că până nu vine rezultatul testului nu pot niciun ajutor medical surorii mele. Rezultatul urma să fie gata în 24 de ore. A doua zi am venit la spital să întreb de medici cum se simte. Atunci medicul mi-a spus că rezultatul va fi seara. Numai atunci va fi permis să fie transferată în altă secție. Peste câteva ore, am venit din nou la spital. În timp ce vorbeam cu medicul, am auzit-o pe mama țipând de durere. Atunci când am întrebat de medic cum se simte, acesta mi-a zis că nu știe. După aceasta medicul a intrat în secția unde era internată”, susține fratele Alei Boldișor.

Fratele femeii decedate povestește că la scurt timp după ce medicul a intrat în secție pentru a vedea cum se simte, acesta a primit apel telefonic. Medicul l-a anunțat că sora sa a decedat.

„Peste 10 minute după ce a intrat în secție, medicul m-a sunat și mi-a spus că sora mea a decedat. Nici nu a ieșit afară. Medicii din spital ne-au comunicat că decesul a survenit brusc. Cauza decesului fiind ciroză hepatică”, povestește Serghei Boldișor.

Totodată, familia a solicitat să i se facă expertiza-medico-legală. Ulterior, familia a achitat responsabililor de la Centrul de medicină legală din or. Orhei suma pentru acest serviciu. Mai tărziu li s-a comunicat că nu dispun de spațiu suficient și că unul dintre medicii legiști este plecat în concediu, iar altul în concediu de maternitate.

Ce spun reprezentanții Spitalului raional Orhei?

Solicitați de Ziarul de Gardă, reprezentanții spitalului raionul din Orhei ne-au comunicat că fiecărui pacient la internare i se prelevează mai multe analize, însă testul la COVID-19 se face doar la persoanele care întrunesc definiția de ,,Caz suspect” COVID-19.

„Asistența medicală de urgență se acordă de la primul contact cu pacientul, indiferent dacă este sau nu suspect la noul tip de coronavirus. Însă, tratamentul pentru toate maladiile concomitente se inițiază din momentul internării. Pentru pacienta în cauză a fost inițiat un tratament, de către Echipa Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, care a fost continuat de către medicii de la Unitatea de Primire Urgențe și urmat de către medicul reanimatolog din cadrul Spitalului raional Orhei.

Responsabilii din cadrul Spitalului raional Orhei ne-au trimis și certificatul de necropsie. În acest certificat este indicat că feciorul femeii decedate nu are nicio obecție asupra tratamentului și diagnosticului stabilit în secția spitalului.

Serghei Boldișor, ne-a comunicat că la acel moment Mihail Boldișor, fiul femeii care a decedat, a semnat în necunoștință de cauză faptul că nu are nicio obecție asupra tratamentului și diagnosticului stabilit în secția spitalului.

Ziarul de Gardă a telefonat și la Centrul de medicină legală din Orhei. Aceștia însă nu au răspuns la apeluri. Reprezentanții Spitalului raional din or. Orhei ne-au comuncat că în legătură cu aflarea în concediul anual a secţiei medico-legale Orhei, inclusiv, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, serviciile medico-legale a secţiei nominalizate sunt acordate de către colaboratorii secţiei medico-legale Rezina.

Familia femeii decedate susține că nimeni nu i-au anunțat despre faptul că serviciile medico-legale la moment sunt acordate de către colaboratorii secţiei medico-legale Rezina.