Numărul deceselor cauzate anual în R. Moldova de consumul de tutun și expunerea la fumul de tutun

Consumul de tutun și expunerea la fumul de tutun cauzează anual în Republica Moldova circa 4700 de decese (cca. 12% din totalul deceselor), peste 60% fiind decese premature, în vârsta aptă de muncă. Bolile cauzate de consumul de tutun fiind: bolile cardiace, cancerul (îndeosebi cancerul pulmonar), bolile cerebrale, diabetul zaharat, bolile pulmonare distructive cronice, ateroscleroza.

În fiecare an, la 31 mai, întreaga lume marchează „Ziua Mondială fără Tutun”, în acest an sub genericul „Tutunul și sănătatea plămânilor”, pentru a crește gradul de conștientizare a populației privind impactul consumului de tutun și a expunerii la fumul de țigară asupra sănătății plămânilor, de la cancer – la bolile respiratorii cronice și promovarea politicilor eficiente de reducere a consumului de tutun.

La nivel global, tutunul este responsabil de circa 8 milioane de decese anual, inclusiv un milion de decese cauzate de expunerea la fumul de tutun (fumatul pasiv) și peste 1,8 milioane de decese, cauzate de cancer pulmonar.

Tutunul este periculos sub orice formă de consum și toate produsele din tutun afectează grav sănătatea plămânilor. Fumatul dublează riscul dezvoltării tuberculozei și crește numărul deceselor din cauza insuficienței respiratorii.

Totodată, copiii expuși la fumul de tutun sunt mai predispuși să dezvolte astm bronșic și să sufere mai frecvent de accese severe de astm.

Pentru a solicita ajutor în renunțarea la fumat cetățenii pot apela Linia verde la numărul de telefon: 080010001, iar în cazul în care a fost încălcat dreptul la un mediu liber de fumul de tutun în locurile publice la numărul 080012300, apelurile fiind gratuite

