Noua ministră a Sănătății anunță despre încheierea campaniei „Un doctor pentru tine”

Noua ministră a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco anunță că pune capăt campaniei „Un doctor pentru tine”, lansate anul trecut de către Guvernul Filip.

Campania „Un doctor pentru tine” a fost lansată la inițiativa ex-premierului Pavel Filip. Responsabil de buna desfășurare a campaniei a fost numit Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu Universitatea de Stat de Stat și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Compania Naţională de Asigurări în Medicină.