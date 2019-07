Năstase, despre cine a dat ordinul de instalare a corturilor statului pentru protestele din fața Guvernului

Ministrul Andrei Năstase declară că fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, ar fi dat ordinul ca în fața Guvernului să fie instalate corturile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care ulterior au fost utilizate la protestele organizate de Partidul Democrat în perioada 8 – 14 iunie.

În cadrul emisiunii „Puterea a Patra”, Andrei Năstase a dat citire ordinului prin care IGSU a fost solicitat de Pînzari să instaleze corturile din fața Guvernului, în care ulterior s-au adăpostit protestatarii.

„Rog să asigurați punctele de reabilitare în număr necesar reieșind din riscuri specifice”, se menționa în solicitarea fostului șef al IGSU.

Andrei Năstase a mai precizat că MAI a pornit în acest caz o anchetă de serviciu pe numele șefului IGSU, Maihai Harabagiu.

Despre faptul că la protestul organizat de PDM au fost instalate corturile statului, ZdG a scris încă la 13 iunie.

Fostul deputat Corneliu Dudnic, unul dintre organizatorii protestelor, a declarat pentru ZdG că aceste corturi sunt din surse private, aparținând „unor pescari și vânători”, dar și altor persoane care nu fac parte din organizații publice. De cealaltă parte, IGSU a confirmat însă că aceste corturi ar aparține instituției.