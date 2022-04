Misiunea OSCE în R. Moldova condamnă „încercările de destabilizare a situației” în regiunea transnistreană

Misiunea OSCE în R. Moldova a venit cu o reacție referitor la situația din regiunea transnistreană, după ce luni seara și marți dimineața presa și așa-numitele autorități de la Tiraspol au anunțat despre mai multe explozii în diferite localități din stânga Nistrului.

În comentariul său, Misiunea OSCE în R. Moldova a condamnat toate încercările de destabilizare a situației din zona de securitate și a îndemnat părțile să păstreze calmul.

1/2 @OSCEMoldova condemns all attempts to destabilize situation in the Security Zone and Transdniestria and calls on all sides to maintain calm and refrain from any action, which could undermine trust and stability on both Sides of the Dniester/Nistru River.