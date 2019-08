Ministrul Economiei semnalează nereguli la Arena Chișinău: „Totul a fost regizat. Miza a fost pe pământuri”

Ministerul Economiei va prelua monitorizarea contractului pentru construcția Arenei Chișinău de la Ministerul Educației. Decizia a fost luată în cadrul Consiliului Suprem de Securitate, iar ministrul Economiei, Vadim Brînzan, declară că va trebui să renegocieze contractul semnat de fosta guvernare cu compania turcă Summa, care se ocupă de construcția arenei.

Ministrul a declarat în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la TV8 că proiectul Arena Chișinău a fost regizat, iar în acest sens urmează a fi sesizată și Procuratura Generală. Potrivit acestuia, schema din jurul proiectului gravitează în jurul celor 69 ha de teren, care au fost excluse din categoria de terenuri cu destinație agricolă, asta deși arena este construită doar pe un teren de 10 ha.

„Guvernul a luat 69 ha și a făcut un tender, iar ulterior a găsit o companie din Turcia care să construiască arena. Mai departe, Guvernul a luat 10 milioane de euro și le-a transferat companiei din Turcia. Ulterior, companiei din Turcia i-au fost gajate cele 10 ha, complexul și încă 59 ha pe care nu este construit nimic. Astfel, compania din Turcia va avea dreptul de a cesiona acest gaj”, a declarat Vadim Brînzan.

Costul construcției Arenei Chișinău se ridică la 44,5 milioane de euro, bani care urmează a fi investiți de compania turcă și pe care statul îi va rambursa în termen de zece ani, din veniturile obținute din activitatea sălii și din surse financiare din bugetul de stat.

Ministrul susține însă că R. Moldova nu va fi în stare să efectueze aceste plăți. Brînzan precizează că pentru a acoperi această sumă, complexul ar trebui să producă câte 9 milioane de euro pe an, ceea ce nu este posibil. În aceste circumstanțe, partea turcă va prelua gajul, inclusiv cele 59 ha de teren, pe care le va cesiona părților terțe.

„Totul a fost regizat. Am documentat această schemă și avem 18 pagini documentate despre ce s-a întâmplat și personal am s-o duc la procurorul general interimar. Miza a fost pe aceste pământuri”, precizează ministrul, care a mai adăugat că va fi nevoit să renegocieze contractul încheiat cu partea turcă.

„Arena Chişinău” – proiectul Partidului Democrat, cu milioane din bugetul de stat

Subiectul privind construcţia unei arene multifuncţionale, numită „Chişinău Arena”, a apărut prima dată în spaţiul public la 13 martie 2018, atunci când, în cadrul briefingului săptămânal al Partidului Democrat din Moldova (PDM), proiectul a fost anunţat de liderul partidului, Vladimir Plahotniuc, şi prezentat de către finul său, Andrian Candu, şeful Legislativului R. Moldova.

Pe 15 martie 2018, la doar două zile de la anunţ, în Parlament a fost înregistrat un proiect de lege semnat de 14 deputaţi PDM, prin care un teren cu suprafaţa de 69,2 ha de la Stăuceni urma a fi exclus din categoria de terenuri agricole şi transmis în administrarea MECC pentru construcţia unei arene polivalente. Pe 23 martie proiectul a fost deja votat în lectură finală, apoi promulgat de către preşedintele Igor Dodon şi, pe 6 aprilie, publicat în Monitorul Oficial.

Peste câteva zile, pe 13 aprilie, prin Hotărâre de Guvern, au fost aprobate criteriile generale de selectare a partenerului privat care urma să construiască sala polivalentă. Singura companie înscrisă în concurs a fost „Summa”, din Turcia, care, în iulie, a şi fost desemnată câştigătoare. Potrivit proiectului contractului de parteneriat public-privat, costul arenei va trebui rambursat de stat în rate, timp de 12 ani, din veniturile obţinute din activitatea sălii şi din surse financiare din bugetul de stat.