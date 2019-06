Ministrul Economiei, despre când va fi finalizată construcția gazoductului Iași-Ungheni: „Există piedici birocratice”

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, susține că până în anul 2020 va fi finalizată construcția gazoductului Iași-Ungheni. În cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR, ministrul a precizat că din motive birocratice construcția a fost tergiversată, însă aceste aspecte urmează a fi înlăturare.

„Regimul precedent nu avea un interes economic și politic pentru a face ca acest proiect să fie încheiat în cel mai scurt timp. Probabil din cauza că existau careva relații mai apropiate cu furnizorul actual, Gazprom, interese personale, și cel mai probabil, se creau piedici birocratice pentru a stopa această construcție”, a declarat Vadim Brînzan.

Ministrul Economiei a mai precizat că a avut discuții cu operatorii care se ocupă de implementarea proiectului și potrivit acestora, în 2020 construcția gazoductului va fi finalizată.

„Finanțarea a fost deblocată, iar proiectul este în derulare. Sunt piedici de origine birocratică care pot fi rezolvare rapid. De la operatori am auzit că, cel mai probabil, 90% din construcție va fi finalizată la sfârșitul anului, iar prima picătură de gaz va fi livrată undeva prin februarie-martie, anul viitor”, susține Brînzan.

Potrivit ministrului, o problemă ar putea fi aprovizionarea R. Moldova cu gaz pe perioada iernii, or contractul cu Gazprom expiră la sfârșitul lunii decembrie 2019: „Vom găsi soluții. Nu cred că avem motive de îngrijorare”.

În condițiile dependenței depline față de gazul rusesc, interesul autorităților R. Moldova pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze s-a intensificat în perioada 2010 – 2013, odată cu aderarea R. Moldova la comunitatea energetică europeană. La 27 august 2014, a avut loc festivitatea de inaugurare a gazoductului Iași-Ungheni, care avea 43 de km, inclusiv 11 km pe teritoriul R. Moldova. Cu toate acestea, în perioada 2015 – 2016, doar 1,2 milioane m3 de gaz românesc „au străbătut Prutul”, ceea ce reprezintă doar 0,1% din volumul anual necesar R. Moldova.