Mesajul președintei Maia Sandu, după Adunarea „Moldova Europeană”: „Am fost o mare familie europeană”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de recunoștință pentru cetățenii moldoveni din țară și din diasporă, care au participat duminică, 22 mai, la Adunarea „Moldova Europeană”.

„Ieri, 21 mai 2023, am fost o mare familie europeană! Ieri am fost impresionant de mulți, însă vocea noastră a fost una singură – moldovenii sunt europeni și Moldova trebuie să devină membru cu drepturi egale al Uniunii Europene până în 2030. Ne-am adunat tot neamul grămăjoară, din toate raioanele Moldovei, ne-am adunat în peste 50 de orașe din lumea întreagă, ne-am adunat și am spus răspicat că Moldova este europeană și că locul țării noastre este în rândul țărilor libere din Uniunea Europeană”, a spus șefa statului.