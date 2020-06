Mai mulți primari, infectați cu noul coronavirus: „Două săptămâni nu am dormit deloc”

Datele Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) arată că mai mulți primari și angajați din domeniul APL s-au infectat cu noul coronavirus, primăriile fiind plasate în carantină. Unii povestesc că și-au infectat toți membrii familiei.

După experiența prin care a trecut, primarul de Putinești, Florești, Ghenadie Chefu, susține că prețuiește și mai mult viața. Toți membrii familiei sale s-au infectat cu noul coronavirus – soția, cele două fiice, ginerii și nepoțeii.

Primarul de Săiți, Căușeni, Valeriu Musteață, a fost conectat patru zile la respirație artificială la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, infectându-se toți membrii familiei sale: soția, fiica însărcinată în luna a opta, nepoțelul de 7 ani și ginerele.

„Medicii ne spuneau că trebuie să dormim pe burtă, dar eram conectat la mai multe aparate și îmi era frică să nu scot din funcțiune ceva, două săptămâni nu am dormit deloc. (…) Am o stare de slăbiciune, picioarele îmi amorțesc și se umflă. Mă întreb, noi, primarii, în ce linie a acestei lupte suntem? Nimeni nu vorbește despre jertfa noastră. Mă întreb dacă are rost să expunem riscului familiile noastre”, a relatat Musteață.