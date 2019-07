Mai mulți consuli și ambasadori ai R. Moldova, rechemați de Guvern

În legătură cu depășirea termenului de patru ani de aflare în misiune, ministrul Afacerilor Externe, Nicolae Popescu, a propus astăzi, 10 iulie, în cadrul ședinței Guvernului, rechemarea a patru ambasadori și doi consuli ai R. Moldova.

Astfel, au fost rechemați din funcție următorii Şefi ai Misiunilor Diplomatice/Oficiilor Consulare ale Republicii Moldova: