„Mă gândeam că pot să nu mă mai întorc acasă”. Un epidemiolog și o profesoară din Cahul, soț și soție, relatează cum au reușit să se trateze de COVID-19

Ironia sorții pentru un epidemiolog din Cahul. Deși susține că, fiind specialist, este informat și a respectat toate regulile, acesta a fost infectat cu noul coronavirus, iar de la el s-a îmbolnăvit de COVID-19 și soția sa, profesoară, ambii în vârstă de 63 de ani. Totuși, ei menționează că, datorită medicilor, au reușit să se trateze și au acceptat să povestească pentru ZdG prin ce au trecut, solicitându-ne să nu le publicăm numele.

Bărbatul susține că, deși în satul Huluboaia fusese înregistrat un caz de infectare, el nu a fost în contact cu bolnavul, ci presupune că a luat noul coronavirus la o ședință ce a avut loc la 22 sau 23 martie la nivel de raion, la care au participat circa 50 de persoane.

Epidemiologul menționează că primele simptome – febră și frisoane – au apărut peste câteva zile, într-o duminică, iar luni a simțit și slăbiciune. Astfel, a mers la serviciu cu mască, iar marți, spre amiază, temperatura a crescut de la 37,5 la 37,8 °C și s-a deplasat în secția de internare a spitalului raional, fiind suspect de COVID-19 și plasat în secția de boli infecțioase. Prin urmare, la 25 sau 26 martie, relatează el, au venit rezultatele testului și a fost confirmată infectarea. În acea zi a apărut și tusea.

„Prin intermediul 112 am fost internat la SCBI „Toma Ciorbă”, acolo febra a fost chiar până la 38-39 °C, primele două zile am avut și tuse, dar era slăbiciune totală, era foarte greu de suportat și febra, dar și tratamentul antiviral, care, așa e specificul său, provoca niște reacții adverse. Peste trei zile a dispărut diareea, dar au rămas grețuri, care s-au menținut atâta timp cât am primit tratament. Peste 6-7 zile, febra era de 37,1-37-2 °C, care s-a menținut vreo patru zile, după care temperatura s-a normalizat. Îmi revenisem, însă simțeam slăbiciune totală. Și acum simt un pic de slăbiciune”, povestește medicul.