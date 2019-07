LIVE/ Ședința Guvernului: 22 de subiecte pe ordinea de zi

Cabinetul de miniștri se întrunește într-o nouă ședință, iar pe agenda Guvernului se numără 22 de subiecte.

13.19: Miniștrii au aprobat numirea lui Eugeniu Moraru în funcția de director general al Agenției Proprietății Publice.

13.16: Miniștrii au aprobat cererile de demisie înaintate de doi secretari de stat ai Ministerului Afacerilor Interne.

13.15: Rosian Vasiloi a fost numit în funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, după ce Fredolin Lecari a demisionat din funcția respectivă.

13.13: Cabinetul de miniștri a numit în funcție un nou secretar general al Guvernului. Funcția va fi ocupată de Andrei Spînu.

13.10: În deschiderea ședinței, prim-ministra Maia Sandu a declarat că există suspiciuni de privatizare a două sanatorii din Ucraina, care aparțin Confederației Sindicatelor.