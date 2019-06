LIVE/ Ședința cabinetului de miniștri condus de Maia Sandu

Cabinetul de miniștri se întrunește astăzi într-o nouă ședință de lucru. Pe agendă se numără cinci chestiuni, printre care una cu privire la cadre.

12.13: Miniștrii au aprobat și eliberarea din funcție a secretarului general de stat, Vitalie Iurcu, în baza cererii de demisie.

12.12: Guvernul a votat demiterea din funcție a directorului general al Casei Naționale de Asigurări în Medicină, Valentina Buliga.

12.09: Prim-ministra a mai precizat că a descoperit că documentația de achiziții publice pentru contractarea serviciilor de pază a instituțiilor statului a fost făcut așa ca să existe doar trei companii care să întrunească condițiile respective.

12.03: Maia Sandu a anunțat că în Parlament va fi înregistrat un proiect care va declara informații de acces publice orice informații care vizează transmiterea patrimoniului public în proprietate privată, precum și transmiterea în concesiune, dar și alte activități orientate spre diminuarea participării statului la administrarea proprietății publice.