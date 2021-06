„La practică, suntem deja instruiți și ne acomodăm mai ușor în secțiile de producere”

Pe lângă faptul că Uniunea Europeană (UE) sprijină producătorii locali, contribuie la dezvoltarea infrastructurii din localitățile R. Moldova, aceasta contribuie și la dezvoltarea instituțiilor de învățământ. Șapte instituții de învățământ profesional tehnic au fost dotate, în cadrul unui proiect, cu echipamente și utilaje pentru a spori calitatea pregătirii de muncă a elevilor. Una dintre instituții este Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor (CESPA) Bălți, care a beneficiat de tehnică și utilaje pentru un laborator, cadrele didactice fiind instruite pentru a spori calitatea actului de predare-învățare.

Colaboratorii CESPA Bălți au fost mereu preocupați de dezvoltarea instituției în care activează și din acest motiv au aplicat la proiecte, au acceptat propuneri de a fi parteneri și au profitat de oportunitățile oferite de UE. Toate au avut un impact pozitiv asupra instituției.

Astfel, au creat un mediu educațional relevant, oferind condiții ce corespund standardelor europene pentru a realiza procesul didactic și a face față cerințelor angajatorilor, spune Silvia Proțiuc, directoarea instituției.

În cadrul proiectelor a fost reînnoită baza tehnico-materială a instituției, a fost procurat echipament IT pentru realizarea procesului educațional, a fost implementat managementul calității. Elevii au promovat, prin intermediul filmulețelor, educația pe parcursul întregii vieți.

Cadrele didactice au participat la elaborarea curriculei pentru programele de educație profesională secundară, a produselor cadrului național al calificărilor, a standardelor de calitate în domeniul agroalimentar, dar și a celor de calificare pentru învățământul profesional tehnic.

În cadrul proiectului DevRAM, cadrele didactice și cele manageriale au obținut competențe în dezvoltarea participativă, managementul resurselor umane, implementarea instrumentelor moderne în cadrul orelor de instruire și de formare a formatorilor.

„Ținem cont de părerea elevilor și ne bucurăm atunci când sunt satisfăcuți. Ne bucurăm și atunci când ei vin cu propuneri pentru îmbunătățire. Prin Consiliul elevilor, la care particip regulat, aflu toate dorințele și propunerile lor. Am avut un caz în care președintele consiliului a venit cu propuneri la consiliul profesoral”, a spus Silvia Proțiuc.

În cadrul CESPA Bălți a fost constituită secția formare continuă pentru adulți. Aici pot fi instruiți șomerii sau persoane care doresc să învețe o profesie într-un termen scurt, dar și alte categorii de populație care doresc să obțină cunoștințe noi într-un anumit domeniu. De asemenea, în cadrul instituției vor fi organizate și cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice.

Totodată, cu susținerea UE a fost dotat un laborator al instituției. Au fost procurate utilaje și ustensile pentru lucrările de laborator și pentru instruirea practică: mixere, cântare electronice, frigider, congelator, dospitor, dar și un cuptor cu microunde.

Astfel, elevii care studiază tehnologia alimentației publice și meseriile de brutar, cofetar și bucătar au posibilitatea să-și dezvolte abilitățile profesionale într-un laborator dotat cu echipamente moderne.

Elevii au fost surprinși la lecția practică în care învățau să împletească un colac moldovenesc, colacul fiind un simbol care este prezent la majoritatea sărbătorilor și a ceremoniilor din R. Moldova. Astfel, elevii au deprins abilitatea de a frământa, modela, împleti și decora aluatul.

Corina Cebanu, maistră-instructoare în cadrul CESPA Bălți spune că a participat la mai multe formări în cadrul proiectului.

„Societatea este în permanentă schimbare și noi, cadrele didactice, avem nevoie de acel aport, de acea îmbogățire a cunoștințelor și a abilităților pe care le deținem. Eu am participat la formarea continuă a cursului „Standarde de calitate în domeniul agroalimentar din R. Moldova”. Am fost surprinsă de relevanța informației pe care am primit-o și de maniera de prezentare a acesteia. M-am dezvoltat în plan profesional, iar datorită acestor studii crește nivelul calității procesului de predare și învățare, crește nivelul de pregătire a tinerilor specialiști”, susţine Corina Cebanu.