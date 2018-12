Jurnalistul turc care riscă să fie expulzat din România: „Sunt puțin confuz și speriat, dar consider că România nu va da curs extrădării mele”

Jurnalistul turc Kamil Demirkaya, pentru care regimul Erdogan a trimis cerere de extrădare la București spune că e puțin confuz și speriat, dar consideră că România nu va da curs extrădării sale. Declarațiile sale au fost făcute în cadrul un interviu exclusiv pentru pentru HotNews.ro. Jurnalistul afirmă că dosarul pentru extrădarea lui e unul fără dovezi.

„Judecătorul mi-a arătat dosarul. Ceea ce mi-a spus judecătorul este că dosarul conține un document al bancii Asia. Fondatorul acestei bănci este unul din simpatizanții lui Gulen. La deschiderea acestei bănci a fost chiar Erdogan. Iar banca era legală. Eu aveam un cont în acea bancă. Sunt judecat pentru că aveam un cont în acea bancă. În al doilea rând, există o aplicație pe internet ca Whatsapp și Viber. Sunt judecat și pentru că cei care sunt simpatizanți ai mișcării Gulen folosesc acea aplicație. Am spus asta și la tribunal: este o acuzație foarte vagă și nu există niciun document care să mă acuze că am făcut ceva ilegal. Sau că am comis o infracțiune”, a spus Kamil Demirkaya.

Jurnalistul susține că dacă se va întoarce în Turcia, sigur va fi închis. „Noi am decis să rămânem în România pentru că e o țară sigură. Din acest motiv am decis să rămânem aici. Aici mă simt confortabil. Scopul Turciei este de a mă repatria, de a mă extrăda. Sunt ferm convins că România nu mă va trimite înapoi în țara mea, pentru că aici este democrație și sunt legi. Dar dacă mă întorc în Turcia, sigur mă va închide. Avem foarte multe exemple de felul acesta”, mai spune Kamil Demirkaya.

Ziaristul turc Kamil Demirkaya, angajat al publicației Zaman România, fost director general al ziarului Zaman Bulgaria, a fost ridicat în dimineața zilei de 5 decembrie, în baza unui mandat de extrădare emis la ordinul lui Erdogan, scrie Zaman România.

Înainte de activa în calitate de jurnalist în România, Kamil Demirkaya a activat o perioadă și în R. Moldova. Potrivit unor surse din cadrul conducerii liceului „Orizont”, Dermikaya a activat din 1997 până în 2003 în calitate de director general al liceului „Orizont”. Aceeași sursă, care a solicitat să îi păstrăm anonimatul, a precizat pentru Ziarul de Gardă că în cazul jurnalistului turc a fost aplicat același scenariu care a fost pus în aplicare atât în R. Moldova, atunci când au fost expulzați cei 7 profesori turci, cât și în alte țări.

Kamil Demirkaya se află de doi ani în România, unde lucrează pentru Zaman România, având un permis de ședere temporară. În luna noiembrie 2018 și-a depus actele pentru prelungirea permisului de ședere, documentele aflându-se în curs de procesare.

Șapte cetățeni străini au fost expulzați în dimineața zilei de 6 septembrie 2018 din R. Moldova. Aceștia au fost reținuți în timp ce ieșeau din casă pentru a merge la serviciu. SIS susține că aceștia ar avea legături cu o grupare islamistă, grupare despre care există indicii că desfășoară acțiuni ilegale în mai multe țări.

