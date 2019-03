În 2018 reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) au verificat 1 471 de puncte de vânzare a produselor din tutun, iar în cazul fiecărui al patrulea au fost depistate încălcări – fie prin comercializarea produselor din tutun fără avertismente de sănătate, fie prin încălcarea prevederilor legale privind fumatul în locurile publice.

Astăzi, 28 martie, în cadrul ședinței Consiliului Național Coordonator în domeniul Controlului Tutunului au fost prezentate rapoartele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) și a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) în domeniul controlului tutunului și combaterea efectelor negative ale consumului de tutun asupra sănătății.



Activistul civic Rodion Gavriloi, membru al Consiliului, a prezentat în cadrul ședinței un raport de monitorizare în care se menționează despre cele peste 300 de gherete din Chișinău care vând ilegal produse din tutun, chiar dacă conform modificărilor legislative din 1 ianuarie 2019 cu privire la controlul tutunului, agenții economici nu au voie să comercializeze produse din tutun la o distanță mai mică de 200 de metri de la instituțiile de învățământ și cele medico-sanitare. Potrivit raportului, doar 4% din gheretele din capitală respectă prevederile legislației.

Raportul a fost făcut public pe 4 martie, curent, în cadrul unei conferințe de presă. Pe lângă cele circa 330 de gherete din Chișinău, activiștii au mai depistat alte 17 gherete în or. Cahul, 10 gherete în or. Hâncești, patru în or. Strășeni și trei gherete în or. Ialoveni.

„Accesibilitatea țigărilor în Chișinău este mult mai mare decât a pâinii sau a laptelui. Începând cu anul 2015 s-a reușit implementarea mai multor prevederi legislative privind publicitatea produselor de tutun, fumatul în spațiul public, avertismente cu imagini pe ambalaj, dar în ceea ce privește scăderea accesibilității – nu se reușește”, a declarat activistul civic.

Rodion Gavriloi a propus rezolvarea problemei la un nivel mai masiv printr-o conlucrarea autorităților publice locale cu Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și reprezentanții poliției, iar activiștii civici vor lucra cu medicii inspectori pe cazuri de excepție unde se vor depista probleme.

În cadrul ședinței, Aliona Serbulenco, secretar de stat în domeniul sănătății publice a declarat că în anul 2018, reprezentanții ANSP au verificat 1 471 de puncte de vânzare a produselor din tutun, iar în cazul fiecărui al patrulea au fost depistate încălcări – fie prin prezența în comercializare a produselor din tutun fără avertismente de sănătate, fie prin încălcarea prevederilor legale privind fumatul în locurile publice. Au fost emise 516 prescripții sanitare și s-au aplicat amenzi în sumă de 53.400 de lei. În urma verificării 375 de gherete care comercializează produse din tutun, prin urmare, s-au emis prescripții sanitare în adresa agenților economici care vând produse din tutun cu aplicarea amenzilor în sumă de 8.400 de lei, iar pentru 18 unități comerciale au fost emise hotărâri privind interzicerea vânzării produselor din tutun și produselor conexe cu suprafața mai mică decât 20 m2 situate la o distanță mai mică de 200 metri față de instituțiile medicale sau instituțiile de învățământ.

Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă, membru al Consiliului, consideră că sancțiunile aplicate sunt mult prea mici: „Poate ar fi cazul să înăsprim legislația care prevede amenzile aplicate pentru încălcarea legii, inclusiv pentru traficul ilicit, dar în mod special ce ține de acești agenți economici care vând produsele din tutun”.

Dorin Purice, secretarul de stat al MAI, a declarat că de la începutul anului 2019 au fost verificați 85 de agenți economici și 36 de instituții medicale și de învățământ, cu înaintarea a 122 de sesizări. În anul 2018 au fost verificate 45 de instituții medicale și de învățământ. Pentru 1 201 de agenți economici au fost înaintate 187 de sesizări în vederea lichidării lacunelor din legea cu privire la controlul tutunului.

La capitolul combatere și prevenire, Purice a menționat că în 2018 au fost întocmite 2 055 de procese verbale. În ceea ce privește infracțiunile cu produse din tutun, au fost pornite 4 cauze penale, au fost efectuate 24 de percheziții fiind ridicate peste 88 mii de pachete de țigări estimate la o sumă de peste 2.2 milioane de lei. Dorin Purice a menționat că numărul cazurilor de transportare ilicită a produselor din tutun este în creștere, iar cantitatea țigărilor depistate rămâne neschimbată.

Iurie Leancă a propus crearea unui grup de lucru care va analiza experiența țărilor europene privind vânzarea produselor de tutun, care să vină cu propuneri pentru soluționarea acestei probleme.

„Nu cred că e cazul să așteptăm următoarea ședință. Ar fi bine, poate chiar săptămâna viitoare, să avem o discuții și cu reprezentanții Primăriei și să vedem cum transpunem în viață prevederile legii care a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2019. Totodată, eu v-aș propune să consultăm cadrul legal din UE în situația în care toți ați menționat că numărul acestor unități de vânzări este mult prea mare”, a punctat Leancă.

Consiliul Național Coordonator în domeniul Controlului Tutunului reprezintă un organ consultativ, fără statut de persoană juridică, care coordonează toate procesele necesare organizării eficiente a acțiunilor în domeniul controlului tutunului și combaterea efectelor negative ale consumului de tutun asupra sănătății.

Misiunea Consiliului este de a eficientiza comunicarea și colaborarea intersectorială în fortificarea cadrului legal în domeniul controlului tutunului, în conformitate cu prevederile Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului și cu legislația Uniunii Europene, precum și de a stabili un mecanism de implementare eficientă a activităților în domeniul controlului tutunului.