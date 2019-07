FOTO,VIDEO/ Pietonala lui Chirtoacă. A rezistat 5 din 100 de ani

La cinci ani de la inaugurare, strada pietonală Eugen Doga este plină de gropi. Deşi primarul de atunci al capitalei, Dorin Chirtoacă, a dat asigurări că pavajul va rezista intact cel puţin 100 de ani, acesta s-a deteriorat pe unele porţiuni. Totodată, această stradă care ar trebui să fie accesibilă doar pentru pietoni, zilnic se transformă în parcare pentru zeci de mașini.

Lucrările de amenajare a celor 300 de metri de stradă pietonală au durat aproape doi ani, iar termenul de dare în exploatare a fost amânat de câteva ori. De fiecare dată, autorităţile locale au explicat tergiversarea, prin faptul că în timpul lucrărilor se pune accent pe calitate, nu pe cantitate.

Cu toate acestea, în mai puțin de cinci ani, strada pietonală a devenit impracticabilă pe unele porțiuni, pe motiv că lipsește pavajul sau este deteriorat.

„Strada nu are cum să fie în aşa stare ”

Vasile Chirilescu, purtător de cuvânt al Primăriei Chişinău, susţine că motivul care a dus la deterioarea unor porţiuni ar fi ploile din ultimele zile sau intervenţia unor persoane pentru efectuarea câtorva lucrări.

Potrivit spuselor directorului Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ion Ștefăniță, o cauză care a dus la deterioarea porţiunilor de pe această stradă este proasta executare a lucrărilor.

Eugen Doga, despre pietonala care îi poartă numele

Compozitorul Eugen Doga critică felul în care arată şi susţine că nu a fost niciodată să se plimbe pe strada pietonală, care-i poartă numele.

Stradă „pietonală”, dar nu pentru pietoni

Deși această stradă ar trebui să fie accesibilă doar pentru pietoni, zilnic, strada Eugen Doga devine loc de parcare pentru șoferi. Cu câteva luni în urmă, îşi făcea prezenţa câte un ofiţer de patrulare, iar şoferii respectau regulamentul privind modul de parcare. În acest sens, purtătorul de cuvânt al Primăriei, Vasile Chirilescu, susţine că o parte din vină o poartă şi oamenii, din lipsă de educaţie.

Totodată, reprezentanţii Inspectoratului Național de Patrulare, susţin că ofiţerii de patrulare care erau responsabili de ordinea publică în preajma străzii pietonale Eugen Doga, au fost implicaţi în alte activităţi.

Ce spune regulamentul circulaţiei rutiere

Potrivit regulamentului circulaţiei rutiere, distanța între automobil și trotuar trebuie să fie de 1,5 metri, pentru a nu îngrădi accesul pietonilor.

Astfel, șoferii sunt obligați să parcheze automobilele sale, doar în locurile special amenajate, marcate prin indicatorul rutier „Parcare” sau „Parcare rezervată”.

Totodată, oprirea sau staționarea mijloacelor de transport pe alte porțiuni de drum, care nu sunt marcate corespunzător, chiar și cu respectarea distanței de 1,5 metri, este interzisă. Sancțiunea pe care o riscă șoferii care opresc neregulamentar este o amendă de până la 1500 de lei și patru puncte de penalizare.

Lucrările de amenajare a străzii au demarat în anul 2012. Costul total al proiectului este de 12 milioane de lei, dintre care 3 milioane din partea unui agent economic în baza unui parteneriat public-privat, iar restul banilor au fost alocați din bugetul municipal