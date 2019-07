FOTO/ ZdG la 15 ani: 13 guverne supuse monitorizării

„Perioada în care trăim este cel mai bun timp pentru jurnaliști ca să spună lucrurilor pe nume” iar „mass-media liberă este pilonul unei societăţi democratice”. Declarațiile au fost făcute de către jurnaliști și reprezentanți ai misiunilor diplomatice în R. Moldova, în cadrul unui eveniment internațional organizat de Ziarul de Gardă, cu ocazia împlinirii a 15 ani de activitate.

Astăzi, 19 iulie, ZdG a organizat o dezbatere cu privire la rolul presei independente în democrațiile fragile. La eveniment au fost prezenți manageri de presă din 7 țări, dar și exponenți ai misiunilor diplomatice din R.Moldova.

Lucy Joyce, Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord în R. Moldova, susține că o presă liberă și independentă este foarte importantă pentru democrația unui stat.

„Transparența în R. Moldova și încrederea în mass-media este scăzută. Din acest considerent, Ambasada Marii Britanii va susține proiecte de dezvoltare a unei medii puternice”, a spus ambasadoarea.

Totodată, Ambasadoarea Joyce a remarcat că guvernul britanic a setat ca prioritate apărarea libertăților media, mai ales după organizarea recentă la Londra a unui forum global care a întrunit sute de jurnaliști din întreaga lume.

Natalia Gumenyuk, directoarea postului de televiziune ucrainean Hromadske, prezentă la eveniment, a prezentat exemplul acestui post TV ca pe un model reușit de realizare a unui post public. Creat cu doar câțiva ani în urmă, acest post emite în prezent 7 zile în săptămână, având și pagini pe internet în 3 limbi. Dar cel mai important, Hromadske este dedicat intereselor cetățenilor și emisia conține produse doar pentru interesul lor. Gumenyuk consideră că perioada în care trăim este cel mai bun timp pentru jurnaliști ca să spună lucrurilor pe nume.

„Am lucrat la televiziunea publică ucraineană ca reporter internațional. Ulterior, am decis impreună cu câțiva colegi sa facem o televiziune online. Am lansat-o în noiembrie 2013. Era în zilele primelor manifestatii pro-europene din Maidan. Am devenit principala sursă de informații”, a spus Natalia Gumenyuk.

Leon Willems, directorul Free Press Unlimited din Olanda, o organizație care susține zeci de media libere din cele mai complicate regiuni ale lumii, susține că Ziarul de Gardă este un exemplu care demonstrează că adevărul contează cel mai mult, iar timp de 15 ani a arătat că acest lucru este posibil.

Potrivit ambasadorul Uniunii Europene la Chişinău, Peter Michalko, mass-media liberă este pilonul unei societăţi democratice, iar Uniunea Europeană va oferi în continuare mult suport pentru dezvoltarea presei din R. Moldova.

„Consider că este problemă majoră dispariția presei libere. Accesul la informație trebuie garantat pentru orice cetățean. Existența presei independente și libere este o prioritate și pentru Uniunea Europeană, și alți parteneri internaționali. Datorită Ziarului de Gardă, cetățenii R. Moldova, au aflat despre grupul oligarhic care a dus la criza politică din luna trecută”, a declarat diplomatul.

Roy Hans, reprezentantul Ambasadei Olandei la Chișinău, a declarat că Guvernul olandez și-a setat ca prioritate contribuția la libertatea presei, astfel încât mai multe acțiuni la nivel național dar și global sunt planificate, or deteriorarea condiției mass-media ar aduce cu sine deteriorarea democrației.

La eveniment au participat și reporteri din Georgia, Azerbaijan, Armenia, Rusia, Belarus care au prezentat situații din activitatea lor dar toți au fost de acord că în cele mai complicate situații politice munca explicativă și dezvăluirile reporterilor independenți sunt cruciale.

Reprezentanții ZdG au afirmat că pe parcursul celor 15 ani au monitorizat activitatea celor 12 guverne pe care le-a supraviețuit și în prezent urmărește acțiunile celui de-al 13-lea guvern, solicitând acces la informație și transparență pentru toți cetățenii.

Ziarul de Gardă a fost lansat pe piața media din R. Moldova la 29 iulie 2004, ca un ziar de investigații în limba română. În același an a fost lansată pagina web în limba română. Cu câțiva ani în urmă a fost lansată și versiunea rusă a ediției tipărite a Ziarului de Gardă, dar și pagina web a acestei ediții.

În 2017, ZdG s-a clasat pe locul I la capitolul credibilitate a surselor media în categoria presă scrisă, în cadrul unui sondaj privind audiențele mass-media în R. Moldova.