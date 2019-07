FOTO/ Cum vede presa din România orașul Orhei: Nu e chiar un „Monaco al Moldovei”

FCSB și Milsami Orhei urmează să joace joi returul în cadrul primei runde a UEFA Europa League. În acest context, Gazeta sporturilor din România a realizat un reporterj despre Orhei, unde urmează să aibă loc meciul de fotbal, intituându-l „Monaco al Moldovei, oraș etalon al luptei împotriva rusificării, abia scăpat din stăpânirea unui controversat om politic”.

„FCSB va căuta mâine calificarea într-un oraș cu rădăcini ancestrale, bastion estic al fortificațiilor lui Ștefan cel Mare, punct de rezistență în fața rusificării și abia scăpat din ghearele lui Ilan Șor, afaceristul care se lăuda ridicol că face Orheiul să rivalizeze cu Principatul monegasc”, așa își încep jurnaliștii români reportajul de la Orhei.

Reporterii au făcut o trecere în revistă a trecutului istoric al Orheiului, menționând că acest oraș respiră profund românește.