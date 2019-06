FOTO/ Cum arată luxul etajului cinci al Guvernului R. Moldova

Prim-ministra Maia Sandu a arătat astăzi, 24 iunie, cabinetele în care fosta guvernare demorată era stabilită la etajul cinci al clădirii Guvernului. Potrivit Maiei Sandu, până în anul 2016, din bugetul de stat era alocat circa un milion de lei anual pentru întreținerea clădirii Guvernului. În 2017, însă, această sumă a fost majorată substanțial, ajunând până la 28 de milioane de lei.

Și în 2018 cheltuielile de mentenanță a clădirii Guvernului au fost de 23 de milioane de lei, a declarat astăzi prim-ministra Maia Sandu, care a invitat jurnaliștii să facă un tur la etajul cinci al clădirii să vadă pentru ce au fost cheltuiți acești bani.

Prim-ministrul a spus că prioritățile au fost greșite, atunci când s-au creat condiții de lux pentru funcționari, în timp ce în R. Moldova există școli cu WC-ul afară.



Fosta guvernarea apela și la servicii de livrare de flori.

Întrebată ce urmează să schimbe în biroul său, șefa Guvernului a răspuns: „Mare lucru nu putem face acum. Nu putem să scoatem covoarele să le împărțim pe bucățele, dar o să ne asigurăm că de acum încolo banul public se va cheltui eficient”.

Acum, la etajul cinci urmează să fie aduși și angajați de la Cancelaria de Stat, întrucât consilierii prim-ministrei vor sta câte doi sau trei într-un birou.