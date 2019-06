Fostul șef al MoldAtsa, după discuțiile cu Andrei Năstase: Voi depune mărturie la SPIA despre schemele de contrabandă

Fostul director al MoldAtsa, Sorin Stati, care a făcut declarații despre schemele de contrabandă din R. Moldova, va merge astăzi, 21 iunie, la Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al MAI pentru a depune o declarație. După emisiunea de aseară de la TV8, în cadrul căreia a făcut publice mai multe nume care ar sta în spatele schemelor de contrabandă, Stati a mers la Ministerul Afacerilor Interne, la inițiativa lui Andrei Năstase.

„Domnul ministru l-a invitat pe șeful de la SPIA, Anatolie Postică și am convenit că urmează să depun mărturiile la SPIA. Peste noapte am fost contactat de mai mulți polițiști de la poliția economică, care sunt gata să iasă și să facă declarații. M-au contactat chiar și contrabandiști, care sunt gata să ofere informații despre mită”, a menționat fostul șef al MoldAtsa pentru Ziarul de Gardă.

Întrebat ce probe deține pentru a-și susține afirmațiile, Sorin Stati a declarat că, în acest moment nu ne poate oferi detalii pentru că ar prejudicia o eventuală anchetă: „La etapa actuală nu am să mă expun cu privire la probe. Acesta va fi secretul anchetei”.

Sorin Stati susține că în spatele schemelor de contrabandă s-ar afla fostul șef adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, fostul deputat Constantin Țuțu, finul de cununie al lui Vlad Plahotniuc, Dorin Damir, dar și deputatul Constantin Botnari. Până în prezent, acuzațiile lui Stati au fost comentate doar de către Cavcalciuc, care a negat că ar fi fost implicat în aceste scheme.