Fost șef al MoldAtsa dezvăluie cine ar sta în spatele schemelor de contrabandă cu țigări, anabolizante și chihlimbar

Sorin Stati, fost director al companiei de stat MoldAtsa, a făcut mai multe dezvăluire despre cum funcționează schemele de contrabandă cu țigări, anabolizante, alcool etilic și chihlimbar în R. Moldova. În cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8, Stati a declarat că în spatele acestor scheme s-ar afla fostul șef adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, fostul deputat Constantin Țuțu, finul de cununie al lui Vlad Plahotniuc, Dorin Damir, dar și deputatul Constantin Botnari.

„După ce Guvernul Filip a demisionat, informațiile de la subalternii anumitor persoane din cadrul MAI vin mai activ, pentru că aceste persoane nu sunt de acord cu aceste chestiuni. Angajații erau implicați forțat. Le dădeau indicații să deschidă dosare la comandă”, menționează Stati.

Fostul director al MoldAtsa susține că în 2009, atunci când era director al Centrului de prelucrare și transportare al poștei, zilnic erau duse prin contrabandă câte 7 – 11 tone de țigări.

„Eu am și contractele de atunci. Ni se explica că este o prevedere legală și nu există nicio problemă la vamă. Inclusiv până azi, țigările erau exportate prin Poșta Moldovei, iar schema era securizată de oamenii lui Șor”, precizează acesta.

Stati mai menționează că lotul de țigări care era scos din țară prin contrabandă, era împărțit în pachete mai mici, care erau expediate la adrese fictive: „Schema a lucrat până acum o săptămână, când a fost demis Guvernul Filip”.

Funcționarea acestei scheme ar fi fost asigurată de fostul șef adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc. Potrivit lui Sorin Stati, Cavcaliuc punea la cale această schemă prin intermediul persoanelor sale din cadrul poliției economice: „Aeroportul știa totul. Totul era controlat cu vama. Contrabanda cu țigări și cu alcool etilic prin regiunea transnistreană sunt schemele exclusive a le lui Cavcaliuc. El are competența de a se ocupa cu schemele date. Ce ține de contrabanda țigărilor pe partea românească, este o altă persoană – Constantin Țuțu și băieții săi din Băcioi”.

Sorin Stati menționează că chihlimbarul, care este o piatră prețioasă, este adus în R. Moldova din Ucraina, prin regiunea transnistreană. Ulterior, circa 2 tone de chihlimbar sunt transportate săptămânal în Hong Kong, prin intermediul Aeroportului Chișinău.

„Pe declarațiile vamale se scrie că este piatră. Toată schema este gestionată strict. Dacă cineva încearcă să facă contrabandă cu chihlibar, aceștia sunt reținuți, iar schema este controlată de Constantin Botnari”, declară fostul șef al MoldAtsa.

Sorin Stati mai menționează că deși a existat o anchetă în cazul contrabandei cu anabolizante, acesta oricum a continuat să fie pusă în aplicare, fiind controlată de finul de cununie al liderului PDM, Dorin Damir.

„În 2009 erau 4 grupări, care nu lucrau centralizat. Eu am sesizat poliția, ei au analizat, ca pe urmă să-mi explice că totul e legal. Mai târziu eu am înțeles că ei au intrat în schemă. Mai târziu schema a fost centralizată, din momentul în care Pavel Filip a devenit ministrul la MTIC, instituție căruia Poșta Moldovei i se subordona”, declară Stati.

Fostul șef al MolAtsa declară că este pregătit să prezinte și probe în susținerea dezvăluirilor pe care le-a făcut, iar după emisiunea de la TV8, la invitația lui Andrei Năstase, acesta a mers la MAI pentru a fi audiat: „Am documente care probează și sunt persoane care sunt gata să confirme”.

Reacția celor vizați:

Gheorghe Cavcaliuc neagă afirmațiile făcute de Stati și solicită ca acesta să facă publice probele pe care le deține: „Sunt niște atacuri regizate la adresa mea, scopul evident fiind ponegrirea imaginii mele. Dacă astfel de probe există și se demonstrează direct implicarea mea în cele invocate, sunt gata să raspund în fața legii. Știind că aceste probe nu există, recomand acestor persoane să facă dezmințiri publice”.

Fostul deputat Constantin Țuțu are telefonul deconectat, așa că nu am putut obține o reacție de la acesta, iar purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat nu a răspuns la apelurile noastre telefonice.