Fostul secretar general al Guvernului și directorul „Moldpres”, despre concedierea angajaților din cadrul Agenției

Mai mulți angajați ai Agenției Informaționale de Stat Moldpres ar urma să fie concediați în legătură cu reducerea statelor de personal. Angajații și-au arătat nemulțumirea că vor urma să rămână fără un post de muncă și au expediat și o petiție în adresa șefului statului.

Angajații declară că nu au fost consultați în legătură cu această schemă de reducere a personalului, care vizează eliberarea întregului serviciului foto, dar și a traducătorilor din cadrul Agenției.

„Noua schemă lichidează posibilitatea de informare a vorbitorilor de limbă rusă, dar și traducerea știrilor în engleză, nefiind prevăzute unități de traducători, deși AIS Moldpres are conform statului agajamente cu agenții de presă din străinătate, dar și față de o mare parte a ambasadelor acreditate”, menționează angajații în textul petiției expediate președintelui.

Prevederile cu privire la disponibilizarea personalului se regăsesc într-o hotărâre din 2018, luată încă de Guvernul Filip, în legătură cu reorganizarea Întreprinderii de Stat „Moldpres” în instituție publică, pentru a asigura o gestionare mai eficientă a agenției.

Contactat de Ziarul de Gardă, fostul secretar general din cadrul Guvernului Sandu, Andrei Spînu, a declarat că reducerea de personal s-a realizat pentru a eficientiza activitatea agenției.

Andrei Spînu

„În baza hotărârii aprobată în decembrie de Guvernul Filip, trebuiau să se facă mai multe modificări. Când am ajuns la Guvern, unele proceduri nu erau însă făcute, printre care și aprobarea statelor de personal. Am cerut informații despre statele de personal, pentru că cred că 78 de persoane pentru o astfel de instituție este prea mult. La momentul când am venit, în Agenție activau 4 șoferi, 9 contabili, iar departamentul știri avea 15 jurnaliști. Respectiv, consiliul s-a întrunit în ședință și a venit cu modificarea statelor de personal de la 76 la 47. Aceste modificări au fost făcute cu semnătura directorului Agenției”, ne-a comunicat fostul secretar general al Guvernului, Andrei Spînu.

Directorul general al Agenției „Moldpres”, Andrei Volentir, la rândul său, declară că în urma aprobării hotărârii de Guvern cu privire la reoganizarea Agenției, urmau a fi efectuate mai multe proceduri, printre care și aprobarea structurii și a tarifelor noi la serviciile „Moldpres”.

Andrei Volentir

„În mai s-a intrat într-un blocaj, iar între timp s-a schimbat și conducerea Cancelariei de Stat și a durat. Nu pot să vă explic de ce s-a lungit procedura. Din partea noastră, încă în aprilie am prezentat propunerile de ajustare a tarifelor și de aprobare a structurii cu efectivul limită al Agenției. Reducerea a fost dictată de faptul că propunerile noastre nu au fost acceptate de Cancelaria de Stat. În baza obiecțiilor expuse de Centrul de Implementare a Reformelor, ni s-a solicitat să revizuim structura, până s-a ajuns la 47 de unități”, a declarat pentru Ziarul de Gardă directorul „Moldpres”, Andrei Volentir.

În urma reducerii statului de personal, din cadrul „Moldpres” urmează a fi concediate 31 de persoane, printre care traducători, fotoreporteri și personal care exercita funcții de deservire tehnică.