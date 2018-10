Expert, despre semnele de întrebare în procesul de privatizare a companiei „Air Moldova”

În concursul comercial de privatizare al companiei aeriene „Air Moldova” a participat un singur ofertant, iar valoarea tranzacției de vânzare-cumpărare depășește suma de 1,2 miliarde de lei, dintre care doar 50 de milioane vor ajunge la bugetul de stat, restul sumei reprezintând datoriile companiei Air Moldova. Expertul Oleg Tofilat susține că au existat mai multe nereguli în procesul de privatizare al acestei companii și că prețul de privatizare nu este echitabil.

„Dosarul de privatizare era în română și nu conținea informație suficientă și fidelă pentru a evalua situația, riscurile și perspectivele companiei. Orice investitor independent și rațional ar fi avut rezerve incompatibile cu intenția de a participa”, susține Oleg Tofilat, expert în strategie aviatică şi ex-secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.

Totodată, deși concursul s-a încheiat pe 4 septembrie, numele câștigătorului a fost făcut public abia peste o lună, pe 3 octombrie. Potrivit expertului, oferta trebuia deschisă la 10 zile de la încheierea concursului, iar numele ofertanților trebuia făcut public, urmând a fi constatat dacă oferta este acceptabilă și dacă concursul se consideră valabil sau urmează a fi prelungit.

„Numele acționarilor nu este o problemă. Este o problemă mai degrabă capitalul companiei câștigătoare – 500,000 de lei, și lipsa de confirmare vizavi la garanțiile pecuniare de respectare a obligațiunilor asumate în urma privatizării. Nu este clar în ce manieră noul proprietar va achita valoarea de privatizare a Air Moldova și mai ales cum va acoperi datoriile companiei”, spune Tofilat.

Compania Civil Aviation Group SRL, cea care a câștigat concursul, a fost fondată pe 23 august 2018 de către un grup de investitori între care cota cea mai mare (49%) este deținuta de Blue Air, o companie română de aviație privată. Asociați ai Companiei sunt și două persoane fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, care dețin câte 25.5% dintre acțiuni. În opinia lui Oleg Tofilat, compania Blue Air are destule probleme proprii, datorii masive față de furnizori, dar și probleme în justiție între proprietari.

„Prețul de privatizare nu este echitabil, deoarece procesul privatizării este viciat. Deoarece nu este clară situația, în ceea ce privește riscurile și perspectivele Air Moldova, competiția între investitori a fost inexistentă”, menționează Tofilat.

Expertul se arată sceptic de comunicatul Agenției Proprietăți Publice (APP), în care se menționează că urmează a fi lansate zboruri pe distanțe lungi către SUA, Canada și China, iar numărul echipajelor urmează a fi mărit: „Dacă planurile acționarilor corespund cu expunerea din comunicatul APP, atunci este ceva absolut neprofesionist și am întrebări serioase vizavi de competența și chiar sănătatea mintală a factorilor de decizie din cadrul APP”.

Se arată sceptic față de concursul de privatizare și un expert de peste Prut, care precizează că această tranzacție este „opacă” și lipsită de noimă.

„Se conturează din nou o super-ţeapă la Chişinău, de data asta cu participare de la Bucureşti? Low costul românesc Blue Air s-a băgat într-un consorţiu cu „nişte investitori moldoveni” (!?) şi a câştigat privatizarea Air Moldova, compania aeriană de stat. […] Blue Air are Boeing, Air Moldova are un zarzavat de avioane, numai Boeing nu; rutele nu se pupă, e o zonă de business „grea” unde Blue n-are nici o experienţă; taxele pe pasager la aeroportul Chişinău sunt printre cele mai mari din regiune (că trebuie să alimenteze conturile concesionarului din Rusia, de fapt un mare pâra-ndărăt cu oligarhia moldoveană); Blue bagă banul, dar ia doar 49%, etc. Nimic nu se leagă”, a scris pe pagina sa de Facebook directorul Expert-Forum din România, Sorin Ioniță.

Potrivit APP, expunerea la privatizare a întreprinderii de stat Air Moldova a fost determinată de necesitatea salvgardării companiei aeriene și evitarea falimentului acesteia. APP menționează că în ultimii ani, rezultatele activității acesteia denotă un declin continuu, înregistrând în anul 2015 pierderi în mărime de 227 mil lei, în anul 2016 – profit în mărime de 8,54 mil lei, în anul 2017 pierderi în mărime de 190,4 mil lei. În primul semestru al anului 2018 datoriile întreprinderii constituiau 1,283 miliarde lei, fiind în creștere cu 169 mil lei, față de începutul anului de gestiune, iar rezultatul exercițiului financiar din primul semestru este negativ, estimându-se la 160 mil lei, la aceasta adăugându-se pierderile din anii precedenți.

