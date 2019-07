După 8 ani de așteptare, pasagerii vor putea urmări online circulația troleibuzelor

Încă în 2011, pe când primar era Dorin Chirtoacă, Primăria anunța despre dotarea troleibuzelor cu sistem GPS pentru monitorizarea unităților de transport. La o distanță de 8 ani, proiectul va fi totuși implementat, câștigătoare a licitației pentru instalarea sistemelor GPS în troleibuze fiind desemnată compania Dekart.

Dorin Ciornîi, șeful Regiei Transport Electric (RTEC), a declarat pentru Ziarul de Gardă că proiectul va fi implementat în 60 de zile de la semnarea contractului cu Dekart.

În concursul pentru deservirea și implementarea „sistemului inteligent de monitorizare a transportului public” s-au înscris opt participanți, însă câștigător a fost desemnat concurentul care a înaintat cel mai mic preț – compania Dekart. RTEC nu va achiziționa însă tot sistemul de monitorizare, ci doar serviciile prestate de compania de Dekart, cu care va fi semnat un contract pentru 24 de luni, în mărime de aproape 416 mii lei.

Conform caietului de sarcini, compania desemnată câștigătoare urmează să instaleze sistemul de GPS și să creeze o aplicație prin intermediul căreia pasagerii vor putea monitoriza circulația troleibuzelor. Pasagerii vor fi informați despre rutele de circulație, timpul de așteptare, dar și locul aflării unității de transport pe traseu.