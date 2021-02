Dulciurile raw vegane, pasiunea unei moldovence din Franța

În prezent, se vorbește tot mai mult despre alimentația sănătoasă. Au apărut prăjiturile raw vegane, care nu conțin produse de proveniență animală și nu sunt preparare termic, nu conțin făină și arată delicios, datorită coloranților naturali ce provin din fructe și legume proaspete. Mai multe detalii despre ingredientele și procesul de preparare al acestora aflăm de la Ecaterina Bivol, o tânără din R. Moldova stabilită în Franța.

— Ecaterina, pentru a te cunoaște mai bine, povestește-ne, te rog, de cât timp ești în Franța și de ce ai migrat.

— Am venit în Franța în 2010 ca „jeune au paire” (persoană celibatară și fără copii, cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, care decide să locuiască peste hotare într-o familie gazdă ca să se ocupe de copiii acesteia). Am plecat pentru a-mi construi un viitor mai bun. Acasă nu am făcut universitatea, din cauza corupției. Am prieteni care învățau foarte bine, dar până nu dădeau bani, nu li se controlau lucrările. Pur și simplu, am fugit din țara mea pentru că nu acceptam așa ceva.

— Până nu de mult, erai cunoscută printre moldovenii din regiunea pariziană ca una din cele mai iscusite meșterițe în prepararea prăjiturilor tradiționale. Ce te-a făcut să treci la prăjiturile raw vegane?

— Am decis că vreau să slăbesc, motiv din care mi-am schimbat modul de viață. Am devenit raw vegană, adică consum mâncare vegetală, care nu este supusă procesului termic. Intrând în prima carantină din anul trecut, s-au anulat toate comenzile de torturi clasice, iar eu trebuia să-mi ocup timpul cu ceva. Navigând pe internet, întâmplător am dat peste niște cursuri de preparare a produselor raw vegane, cu un program care îmi părea interesant, cu lecții video. Mi-am zis, de ce să nu încerc și eu? Astfel, am descoperit o nouă pasiune.

— Ce sunt prăjiturile raw vegane? Din ce sunt gătite?

— Prăjiturile raw vegane sunt prăjituri crude, care nu necesită coacere. Sunt gătite din ingrediente naturale de origine vegetală, fără lactoză, zahăr și gluten. Ingredientele principale care se folosesc la prepararea dulciurilor raw vegane sunt nucile, curmalele, untul de cacao și untul de cocos, de migdale, tot felul de fructe uscate și fructe proaspete. Fiindcă nu sunt procesate termic, dulciurile păstrează toți nutrienții din ingrediente. Pot avea culorile pe care ți le dorești, fără a utiliza coloranți chimici. Coloranții din prăjiturile mele sunt naturali și provin din fructe și legume precum sfecla roșie, spanacul, frunzele de salată etc.

— Cum te-ai lansat cu noul tip de dulciuri? Cum au fost acceptate în rândurile clienților tăi?

— O perioadă, le-am făcut doar pentru mine și familie. Am exersat mult cu rețetele de la curs. Mai apoi, am gătit seturi combinate și le-am propus clienților mei. La început, toți erau sceptici, ulterior însă lucrurile au început, ușor-ușor, să se schimbe. Pentru a înțelege cu adevărat gustul lor, o persoană trebuie măcar două săptămâni să renunțe la zahăr. E necesat un regim detox în care renunți la gluten. Apoi, când guști tortul raw vegan, sigur rămâi uimit.

— Cum faci rost de rețetele pentru dulciuri?

— Rețetele de bază sunt de la cursurile unde am învățat. Dar deja încerc să experimentez combinații noi de gusturi. De obicei, încerc să folosesc fructele de sezon. De exemplu, găsesc la magazin zmeură proaspătă – repede vin acasă și fac un tort raw vegan cu zmeură proaspătă. Sau apar afinele, căpșunile, îmi face din ochi un mango, gătesc un tort din mango proaspăt, crud, fără tratament termic.

— Care este termenul de valabilitate al acestor produse?

— Un tort raw vegan poate fi înghețat. Se poate pune la congelator și poate fi păstrat șase luni. Îl poți scoate, îți tai o felie și restul merge iar la congelator.

— De unde cumperi produsele pentru torturi?

— Majoritatea produselor se găsesc în magazinele bio. O bună parte din produsele pe care le folosesc le cumpăr din Moldova, de la un agent specializat în astfel de produse. De exemplu, de acolo pot să comand uleiuri presate la rece, pe care le folosesc în alimentația mea. Toate pastele din nuci și semințe pe care le folosesc sunt de acasă, de la producătorii noștri autohtoni.

— Care sunt planurile tale de viitor pentru această pasiune?

— Îmi doresc să experimentez cu cât mai multe rețete, ca mai apoi să creez unele proprii. Bineînțeles, aș vrea să familiarizez cât mai multă lume cu aceste gustoșenii și să-i ajut să adopte un stil de viață cât mai sănătos.

Ecaterina Țurcan Hacina, Franța