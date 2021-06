Două eleve din R. Moldova au obținut Premiul Oracle în valoare de 5 000 $: „Vrem să încurajăm fetele din treapta gimnazială și liceală să își continue studiile în științe”

Elevele Ana Vizitiv, Liceul „Da Vinci” din Chișinău și Mădălina Griza, Liceul Teoretic „Orizont” din Chișinău, au obținut premiul special Oracle Academy în valoare de 5 000 $, în cadrul Concursului Internațional de Științe și Inginerie Regeneron ISEF 2021, la categoria System software. ZdG a reușit să afle mai multe despre concurs, dar și despre planurile de viitor ale fetelor.

R. Moldova a fost reprezentată de două echipe, finaliste ale Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2021, delegate la etapa internațională a concursului la propunerea Comisiei de Jurizare, cu suportul Asociației Companiilor din domeniul TIC și a Agenției pentru Proprietatea Intelectuală.

În cadrul concursului, Ana Vizitiv, elevă în clasa a XI-a și Mădălina Griza, elevă în clasa a XI-a, au prezentat proiectul „Augmenting Under-Researched Medical Domains with an Intuitive Querying System on Resourceful Crowd-Collected Data”.

„Am prezentat un program care colectează și analizează blogurile online de sănătate și le structurează pentru a fi mai personalizate pentru utilizator. Astfel, când o anumită situație este introdusă în program, ca răspuns se oferă 5 alte postări similare, unde se pot găsi diferite perspective și soluții la o potențială întrebare a utilizatorului. În acest mod, credem că programul poate ajuta în cazul condițiilor de sănătate care nu au multă literatură științifică oficială”, relatează Mădălina Griza.

Cât despre bani, Mădălina spune:

„Când am aflat că am câștigat premiul Oracle am fost extrem de încântate, pentru că acesta reprezintă o motivație de a lucra mai departe, dezvolta proiectul dar și veni cu inovații noi. Banii, în mare parte îi vom investi în educație, dar avem împreună cu Ana și alte proiecte în care vrem să îi valorificăm. Vrem să încurajăm fetele din treapta gimnazială și liceală să își continue studiile în științe”, mai spune Mădălina.

Concursul Internațional de Științe și Inginerie Regeneron ISEF din acest an a cuprins circa 1500 de proiecte la categoriile: Științe ale animalelor, Științe comportamentale și sociale, Biochimie, Științe Biomedicale și de Sănătate, Inginerie biomedicală, Biologie celulară și moleculară, Chimie, Biologie computațională și bioinformatică, Pământ și Știința Mediului, Sisteme integrate, Energie chimică, Energie fizică, Inginerie mecanică, Inginerie de mediu, Știința Materialelor, Matematică, Microbiologie, Fizică și astronomie, Științe ale plantelor, Robotică și mașini inteligente, Sisteme software, Știința medicală translațională.

Concursul, desfășurat online în perioada 03 – 21 mai 2021, a întrunit cca 1900 de elevi din cca 65 de țări din întreaga lume.