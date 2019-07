DOC/ Șeful SPIA a demisionat. Cum își motivează decizia și cu ce avere pleacă din funcție

Șeful Seviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA), Anatolie Postică, a scris astăzi, 22 iulie, cerere de demisie din propria inițiativă.

„E o decizie proprie, neimpusă de nimeni. După 25 de ani de activitate ca ofițer de informație și ofițer de investigație, într-o perioadă când am avut fericirea sau nefericirea să lucrez în perioade cu diferite partide politice și ultimul (n.r. – PDM), care este calificat ca un partid care a uzurpat puterea de stat și, ca să nu fie interpretări, insinuări, am decis să cer demisia. Dar plec cu intenția de a face lucruri bune pentru societate în continuare, păstrând o relație bună cu angajații MAI, începând cu domnul actual ministru al Afacerilor Interne și SPIA, pentru a dezvolta această structură menită să asigure protecția internă în sistem, dar și diminuarea corupției. Sperăm că SPIA va căpăta independență mai mare în aplicarea legii prin aprobarea unui regulament de către Guvern”, a declarat acesta pentru ZdG.

Postică susține că este dispus să acorde ajutor, dacă îi va fi solicitat. Totodată, el afirmă că vrea să încerce să schimbe ceva din poziția de simplu cetățean și că ar putea coopera cu ONG-urile specializate în anticorupție.

În declarația de avere și interese personale pentru anul trecut, Anatolie Postică trece un salariu de 213 731 de lei. Totodată, soția acestuia a obținut un salariu de peste 243 de mii de lei de la Biroul Vamal Centru.

Șeful SPIA a mai câștigat 85 200 de lei din pensie și alocație de veteran de la SIS și 900 de lei pentru locațiunea unui teren agricol.

Familia acestuia deține cinci terenuri, un apartament și o casă de locuit.

Postică declară că familia sa deține un automobil de model Lexus RX 330, cu o valoare de 10 mii de euro și unul de model Toyota RAV 4 , despre care spune că ar valora 120 de mii de lei. Ambele mașini sunt procurate în anul 2014.

De asemenea, familia acestuia achită trei credite – unul va expira în acest an, iar celelalte două – în 2021 și 2022. Valoarea totală a creditelor contractate este de 100 de mii de lei și peste 6000 de dolari.