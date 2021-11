DOC/ Prim-ministra Natalia Gavrilița a prezentat raportul de activitate a Guvernului pentru 100 de zile

Prim-ministra R. Moldova, Natalia Gavrilița, a prezentat joi, 11 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă raportul Cabinetului de miniștri pe acțiunile întreprinse în primele 100 de zile de la mandat.

Raportul prezentat de prim-ministra Gavrilița se întinde pe 35 de pagini.

„În această perioadă executivul a avut mai multe realizări importante: În primul rând am crescut pensiile, după cum am promis. În medie, pensiile mai mici de 2000 de lei au crescut cu 400 de lei. Cele mai mari au fost indexate cu 3,89%. Am gestionat competent criza dificilă a gazelor naturale. Republica Moldova a obținut un preț de două ori mai mic decât prețul actual de pe piețele europene. Pentru a ajuta oamenii să treacă mai ușor peste iarnă, Guvernul a venit cu un program de compensații pentru cei cu venituri mici și ajutor în factură pentru gaze naturale și agent termic pentru toți consumatorii. (…) În trei luni, Guvernul s-a curățat de oameni compromiși, am asigurat plecarea din funcții a 355 de funcționari din ministere, agenții și întreprinderi de stat. Am oprit scheme de sute de milioane în achiziții la agențiile de stat”, se menționează în raportul prezentat de către șefa Cabinetului de miniștri.

La învestirea în funcție, cabinetul de miniștri anunța că, în primele luni de mandat, va prioritiza patru direcții de activitate: gestionarea eficientă a crizei sanitare cauzate de pandemia de COVID-19, demararea reformei justiției și pachetul anti-corupție, creșterea veniturilor populației, protecția socială a grupurilor vulnerabile și restabilirea finanțării externe.

Raportul integral:

Pe 6 august 2021, Guvernul Gavrilița a primit votul de încredere din partea Parlamentului. 61 de deputați au votat pentru. Partidul ȘOR și BCS nu au votat. Natalia Gavrilița a fost desemnată de către președinta R. Moldova, Maia Sandu, în calitate de candidată la funcția de prim-ministră. Detalii aici