DOC/ Noua ministră a Justiției conduce un Porsche fabricat în 2019. Ce avere declară Olesea Stamate

Noua ministră a Justiției, Olesea Stamate, și-a declarat averea și interesele. Stamate indică că anul trecut a obținut un salariu total de circa 199 de mii de lei din funcția de director de proiect la Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă. Totodată, ministra a devenit în aceast an proprietarea unui Porche Macan, fabricat în 2019, al cărui valoare se ridică la peste un milion de lei.

În declarația de avere și interese depusă la 19 iulie, Stamate indică că soțul său, care ocupă funcția de director la Ericsson Telecommunications SRL, a ridicat anul trecut un salariu de 1,5 milioane de lei.

Familia ministrei deține cote-părți în două terenuri agricole, cota-parte dintr-o casă de locuit de 329 m2, dar și cota-parte dintr-un apartament de 70 m2.

La capitolul automobile, în declarație este trecut un singur automobil, cel al Olesei Stamate, procurat în 2019 cu 1 009 500 lei, o sumă de cinci ori mai mare decât salariul pe care l-a ridicat ministra anul trecut.

Olesea Stamate a mai indicat în declarația de avere un depozit bancar în sumă de 70 de mii de euro.

Olesea Stamate a activat anterior în funcția de președinte al Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER). Stamate este magistru în studii europene avansate (Colegiul Europei), absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, avocat licenţiat. Specializată în domeniul justiţie şi afaceri interne şi reforma administraţiei publice centrale. A lucrat anterior în cadrul Fundaţiei Soros-Moldova, iar mai târziu, în calitate de expert în diverse proiecte, iar printre beneficiari au fost Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei. Posedă experienţă de peste zece ani în managementul şi evaluarea proiectelor.