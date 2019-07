DOC/ Kroll 2 necenzurat. Ce informații au fost ascunse

NewsMaker a intrat în posesia paginilor din raportul Kroll 2 care au fost cenzurate înainte de publicarea în presă. Paginile respective conțin nume de companii, bănci și persoane, precum și schemele prin care au circulat banii.

NewsMaker precizează că majoritatea informațiilor care au fost cenzurate în raportul Kroll 2, se referă la numele companiilor care au participat la schemele de spălare a banilor. Unele dintre ele au apărut anterior în presă, fiind relaționate furtului miliardului, în timp ce altele nu au fost făcute publice până acum.

De exemplu, la pagina 80 din raport, fuseseră ascunse mai multe companii ale căror conturi bancare au fost utilizate pentru spălarea banilor prin intermediul băncii letone ABVL.

Pagina 81 la rândul său a fost cenzurată fiindcă cuprindea lista companiilor a căror conturi în cadrul Privatbank erau considerate esențiale în procesul de spălare a banilor. Toate aceste companii erau înregistrate în zone off-shore. Totodată, a fost ascunsă și informația despre faptul că experții au reușit să găsească conexiuni între Șor și un grup de companii prin care au fost spălați banii.

La pagina 82 a fost însă ștearsă informația despre întâlnirea lui Șor cu managerii băncii letone Privatbank, care a avut loc la 30 septembrie 2014.

Paginile ascunse din raportul Kroll 2 pot fi analizat în documentul de mai jos: