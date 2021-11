DOC/ Fracțiunea PL din CMC solicită anularea dispoziției prin care Nagacevschi a fost numit în funcția de viceprimar: „Constatăm abuz de putere din partea primarului de Chișinău”

Fracțiunea Partidului Liberal (PL) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) solicită anularea dispoziției prin care Fadei Nagacevschi a fost numit în funcția de viceprimar. Anunțul a fost făcut de Ion Cebanu, președintele fracțiunii PL în CMC, care susține că primarul capitalei, Ion Ceban, l-a numit în funcția de viceprimar pe Nagacevschi prin încălcarea legii. În acest sens, consilierul municipal spune că s-a adresat Cancelariei de Stat a Guvernului pentru a verifica legalitatea dispoziției.

Potrivit acestuia, procedura de propunere și, ulterior, de numire a fost viciată prin faptul că la două ședințe ale CMC Fadei Nagacevschi a fost propus la funcția de viceprimar de către două persoane diferite: viceprimarul Ilie Ceban și primarul capitalei, Ion Ceban.

La a doua ședință consecutivă a CMC, care a avut loc pe 28 octombrie curent, Nagacevschi a fost propus de către viceprimarul Ilie Ceban, primarul capitalei fiind în concediu.

„Fracțiunea Partidului Liberal din CMC constată abuzul de putere din partea primarului de Chișinău și contestă numirea lui Fadei Nagacevschi în funcția de viceprimar. Am constatat faptul că primarul nu a respectat art. 17 al. 2 din legea 136 care îl obligă să vină personal la două ședințe consecutive ale CMC și să propună candidatul la funcția de viceprimar, or în cazul dat, a doua oară a fost propus de un alt viceprimar – Ilie Ceban. Reiese, că dl Fadei Nagacevschi a fost propus la funcția de viceprimar de către un alt viceprimar, în timp ce primarul se afla în concediu. În acest sens ne-am adresat Cancelariei de Stat a Guvernului R. Moldova, care este în drept să verifice legalitatea dispoziției de numire și s-o anuleze. Un precedent asemănător a fost și în cazul Silviei Radu, acum sunt alții la putere, dar practicile rămân aceleași, să vedem care vor fi acțiunile, totul este în mâna Guvernului”, a punctat Ion Cebanu într-o postare pe Facebook.

Solicitată de Ziarul de Gardă, Anastasia Taburcean, purtătoarea de cuvânt a prim-ministrei Natalia Gavrilița, a declarat că în momentul în care contestația va ajunge la Cancelaria de Stat, ea va fi expediată către Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, care va verifica legalitatea documentului.

„În momentul de față nu pot să verific dacă această petiție este în sistemul nostru de management electronic, dar daca ea a fost transmisă, va ajunge. Despre ce poate face Cancelaria cu asta: în momentul în care această petiție va ajunge la Cancelarie, ea va fi expediată către Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, care va verifica legalitatea acestei petiții. Deci, nu Cancelaria propriu-zisă, dar Oficiul teritorial al Cancelariei va verifica legalitatea petiției și deja, în baza concluziei, va întreprinde anumite măsuri. Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat este în drept ori să-l conteste în judecată, ori să notifice că totul este corect, ori să ceară anumite clarificări”, a declarat Taburcean pentru ZdG.

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, l-a prezentat miercuri, 10 noiembrie, pe noul viceprimar al capitalei Fadei Nagacevschi, colectivului de la Primărie. Potrivit autorităților municipale, dispoziția de numire în funcție a viceprimarului a fost semnată luni, iar timp de două zile „funcționarul a luat cunoștință de informația aferentă domeniului său de activitate”.

Marți, 9 noiembrie, Fadei Nagacevschi a spus că este viceprimar al municipiului Chișinău de două zile. Declarația a fost făcută în cadrul unei consultări publice organizată de către deputații Fracțiunii parlamentare Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu privire la ajustarea Codului Urbanismului și Construcțiilor R. Moldova.

La două ședințe a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), din 28 octombrie și 4 noiembrie, candidatura lui Nagacevschi pentru funcția de viceprimar al mun. Chișinău nu a întrunit voturile necesare.

Potrivit Legii privind administrația publică locală, viceprimarii sunt aleși, la propunerea primarului, prin decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul de decizie privind alegerea în funcţia de viceprimar a candidaturii propuse este exclus de pe ordinea de zi sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la două şedinţe consecutive primarul numeşte viceprimarul prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţa consiliului.

Fadei Nagacevschi, ministru al Justiției în perioada noiembrie 2019 – august 2021 în Guvernul condus de Ion Chicu, este fiul avocatului Vitalie Nagacevschi, fost deputat în Parlament pe lista Partidului Liberal Democrat. Fadei Nagacevschi a fost avocatul Partidului Socialiștilor, iar în 2019 a activat în cabinetul președintei Parlamentului pe atunci, Zinaida Greceanîi, în calitate de consilier.