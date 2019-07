Dividende de milioane și mai multe bunuri imobile. Ce avere declară Baldovici la plecarea din funcția de director al APP

Fostul director general al Agenției Proprietății Publice (APP), Vladimir Baldovici a depus declarația de avere și interese personale după ce Guvernul i-a aprobat cererea de demisie. Baldovici indică mai multe bunuri imobile, lucruri de preț, dar și dividende de milioane.

Baldovici a renunțat la fotoliul de director al APP după ce Maia Sandu a declarat că va solicita Executivului eliberarea acestuia din funcție, în contextul privatizării mai multor instituții de stat.

Conform declarației de avere și interese personale, de la începutul anului 2019, Baldovici a ridicat un salariu de peste 120 de mii de lei de la APP. La venitul lui Baldovici s-au mai adăugat dividende de 9,5 milioane de lei de la compania „Stayer SRL” și dividende de 68 de mii de lei de la „Art Business club SRL”.

Fostul director al APP mai declară că deține cota-parte dintr-o casă de locuit de 267 m2, două apartamente și o altă casă de locuit de 694 m2. Baldovici a mai trecut în declarație încă două apartamente, care însă aparțin familiei.

La capitolul automobile, Baldovici indică un Porsche Cayenne, procurat în 2015 cu 1,1 milioane de lei, care însă nu este înregistrat pe numele lui. Fostul șef de la APP declară și un ceas „Maurice Lacroix”, pe care l-a cumpărat în 2011 cu 15 mii de euro.

Pe lângă funcția de la APP, Baldovici deține o cotă de participare de 50% la compania de construcții „Stayer SRL” și „Art Business Club SRL”, care are ca domeniu de activitate comerțul.

Începând din anul 1994, Baldovici a fost director al Companiei private „STAYER”. Întreprinderea condusă de el („Stayer” SRL) a realizat activități de restaurare a mai multor obiective importante din R. Moldova. La data de 25 iulie 2007, el a fost numit în funcția de director general al Agenției Construcții și Dezvoltarea Teritoriului. În baza votului de încredere acordat de Parlament, prin Decret al Președintelui R. Moldova, la data de 31 martie 2008, Vladimir Baldovici este numit în funcția de ministru al Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului în noul Guvern format de Zinaida Greceanîi. În mai 2018, Vladimir Baldovici a fost numit în funcția de director al Agenției Proprietății Publice.

În urmă cu câțiva ani, presa scria că atunci când a deţinut portofoliul de ministru, Baldovici a favorizat în diferite tranzacţii şi tendere firma „Stayer” SRL, pe care a fondat-o în 1994.