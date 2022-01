Directorul „Teleradio-Moldova”, Vlad Țurcanu îl acuză pe redactorul șef de la Actualități, Adrian Petcu de incompetență și anunță că a pornit o anchetă de serviciu, după ce de Revelion la Radio Moldova a fost difuzat mesajul de felicitare al președintei R. Moldova, Maia Sandu din anul 2020. În replică, redactorul șef, Adrian Petcu susține că mesajul de felicitare al șefei statului, care urma să fie difuzat la radio pe 31 decembrie 2021, a fost înlocuit de către colegii de la radio cu mesajul președintei din anul 2020 și îl acuză pe Țurcanu de sabotaj.

Directorul „Teleradio-Moldova”, Vlad Țurcanu susține că „din incompetență sau rea-voință”, redactorul șef de la Actualități, Adrian Petcu a admis difuzarea în noaptea de Revelion la Radio Moldova mesajului de felicitare al președintei Maia Sandu din 2020 în locul celui din anul curent.

În replică, redactorul-șef de la Radio Moldova, Adrian Petcu susține că atunci când Vlad Țurcanu a fost numit în funcția de director al companiei „Teleradio-Moldova” l-a chemat în birou și i-a cerut să demisioneze „de bună voie”, iar în cazul în care nu o va face „îl va da afară pe articol”. Petcu declară că, în urma unei anchete de rutină pe care a efectuat-o, a aflat că mesajul de Revelion al Președintei a fost înclocuit de către colegii săi de la radio, astfel pe 31 decembrie 2021 la Radio Moldova a fost difuzat mesajul de felicitare al președintei din anul 2020.

„Sunt angajatul Radio Moldova din 1994, adică 28 de ani, plus 2 ani de practică – fac 30. La știri sunt din 2011. În toată această perioadă, eu și colegii mei, am fost în așteptarea unui management care să reușească reformarea Teleradio Moldova. A fost un șir lung de oameni, care, fie că n-au știut, fie că nu au vrut să facă mai mult. Ceea ce a contat – toți erau siguri că au venit cu soluția salvatoare. La câteva zile după numirea în funcție a noului Director General al IP Compania Teleradio Moldova, am fost chemat și mi s-a cerut expres să plec din funcție. Ultimativ – „nu pleci de bună voie, te dau afară pe articol. Îți fac o favoare prin faptul că te-am prevenit”. Cu o explicație simplă – această funcție este promisă unei alte persoane. Nu m-am opus. Singurul lucru pe care l-am cerut a fost să fiu disponibilizat (pentru această variantă Codul Muncii prevede niște garanții), deoarece din declarațiile lui am înțeles că instituția va fi reorganizată. Un efort de ordin managerial pe care urmează să-l facă noua conducere a Companiei. Dar văd că se merge pe altă variantă. Sigur că evacuarea unei persoane din birou este cea mai simplă soluție pentru o problemă de cadre. Dar să nu uităm totuși de niște drepturi elementare pe care le are fiecare din noi. Soluția linșajului public nu cred că este cea mai bună cale aleasă de noua conducere TRM în raport cu mine. Primul lucru pe care vreau să-l rețină publicul este că postul „Radio Moldova”, cel puțin în perioada de când sunt la știri, nu a fost acuzat niciodată de partizanat politic. Postul public de televiziune – DA. Radio Moldova – NU. O anchetă de rutină, pe care am reușit să o fac chiar astăzi, scoate la iveală un lucru extrem de urât. Mesajul de Revelion al Președintei, a fost înlocuit de către „colegii” din Radio. Sabotaj la indicația cui? Detalii în anchetă. Nu vreau să invinuiesc pe nimeni, dar dacă asta face parte din soluțiile manageriale cu privire la politica de cadre, atunci vă anunț oficial că nu se va schimba nimic la TRM. Mai întrebați de cei care au plecat în ultima lună. O să aveți surpriza să auziți multe lucruri, care mie personal imi provoacă doar una – GREAȚĂ.P.S. Am să expediez și o explicație Comisiei de Anchetă – unica „realizare” pe care au simțit-o colegii de la Radio. P.S.1. Sunt gata să părăsesc această funcție, dar vreau ca acțiunile administrației TRM, în raport cu mine să fie legale”, se menționează în mesajul postat de către Adrian Petcu.