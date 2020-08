Directorul Î.M. Regia „Autosalubritate”, despre solicitarea lui Ceban ca acesta să fie demis din funcție

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat, în cadrul ședinței Consiliului municipal Chișinău (CMC) de joi, 6 august, că va solicita demisia directorului Întreprinderii Municipale (Î.M.) Regia „Autosalubritate”.

Contactat de ZdG, Eugeniu Axentiev a declarat că nu cunoaște despre anunțul edilului și că nu vrea să comenteze.

„Prima dată aud, nu sunt pregătit de a răspunde, asta este decizia dumnealui…”, ne-a comunicat el.

„Eu astăzi am primit ultimele rapoarte și urmează să fie perfectat procesul-verbal de analiză a cele întâmplate la Țânțăreni referitor la administrația Regia „Autosalubritate” și vreau cu toată sinceritatea să declar că, odată ce am recomandarea procesului-verbal, eu știu care sunt discuțiile la acest nivel, pentru că am primit rapoartele pe intern, rapoartele de la SPIA, rapoartele de la Situații de urgență și, în acest context, vă anunț că voi solicita demisia lui Axentiev, voi propune Consiliului să includă pe ordinea de zi”, a afirmat Ceban la finalul ședinței CMC.

Mai mulți consilieri au aplaudat discursul primarului.

Axentiev ridică un salariu lunar de 45.000 de lei, fiind directorul unei întreprinderi municipale care are cea mai mare leafă.