Directorul General al Moldtelecom, Dan Mitriuc, şi-a prezentat demisia. Contactat telefonic de Ziarul de Gardă, Mitriuc a declarat că a depus cererea de demisie astăzi, din proprie inițiativă.

Demisia lui Dan Mitriuc vine la doar câteva zile distanță după ce premierul Maia Sandu a solicitat să fie verificată activitatea întreprinderii Moldtelecom, meționând că această companie ar avea un management defectuos.

Dan Mitriuc a ocupat funcția de director general al Moldtelecom din 2016. Anterior acesta a fost angajat al Întreprinderii de Stat Calea Ferată a Moldovei.

Potrivit declarației de avere și interese personale pentru 2018, Mitriuc a ridicat de la Moldtelecom un salariu anual de 456 237 lei.

Mitriuc este fiul interpretei Steluţa Mitriuc, tot ea, șef interimar Direcția Cultură a Primăriei Chişinău, şi ginerele Tamarei Andruşca, demisă acum o lună din funcția de director al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Andrușca a fost și membră a Curții de Conturi, iar din CV-ul funcţionarei aflăm că anterior, între anii 2001-2011, aceasta a fost director economic la „Petrom Moldova”, perioadă în care Vladimir Plahotniuc era acolo director comercial, după care, director general.