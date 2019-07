Deputații din comisia mass-media cer demisia membrilor Consiliului Audiovizualului

Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a Parlamentului R. Moldova va cere în plen demisia in corpore a membrilor Consiliului Audiovizualului (CA). Decizia a fost susținută de majoritatea membrilor Comisiei în cadrul ședinței de azi, 3 iulie, după ce a fost audiat raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2018.

După audierea raportului prezentat de preşedintele CA, Dragoş Vicol, membrii comisiei mass-media au decis să avizeze negativ documentul. Pentru emiterea acestui aviz au votat şase din cei şapte deputaţi prezenţi la ședință. Potrivit parlamentarilor: „raportul nu reprezintă activitatea reală a CA”.

La rândul său, Dragoş Vicol, preşedintele CA, susţine că instituţia a reacţionat mereu promt.

În acest sens, la solicitarea parlamentarilor Maria Ciobanu și Octavian Țîcu, s-a propus şi introducerea amendamentului la Avizul Comisiei prin care se propune examinarea în cadrul ședinței plenare a Legislativului demisia tuturor membrilor CCA.