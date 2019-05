Deputații blocului ACUM vin cu o inițiativă legislativă anti-tutun

Mai mulți deputați din Blocul ACUM au înaintat o inițiativă legislativă în domeniul controlului tutunului. Proiectul prevede modificări la trei acte normative: Legea privind Controlul Tutunului, Codul Contravențional și Codul Fiscal.

Proiectul de lege vine să reglementeze țigările care încălzesc tutunul și nu-l ard (heat-not-burn). Potrivit deputaţilor ACUM, deși aceste produse de tutun sunt la fel de dăunătoare ca și țigările clasice, acestea sunt scutite de reglementările care se aplică țigărilor obișnuite, ceea ce le permite o mult mai mare libertate de promovare, comercializare și utilizare în spații publice. Mai mult decât atât, acestea plătesc un acciz de 11 ori mai mic decât în cazul țigărilor clasice.

„Aceste produse care încălzesc tutunul, folosite pentru dispozitive cum ar fi IQOS și Glo, conțin gudron, nicotină, metale grele, monoxid de carbon și alte substanțe nocive și cancerigene care afectează grav sănătatea și provoacă dependența, similar țigărilor obișnuite ”, se menționează într-un comunicat al blocului.

Deputaţii ACUM, susţin că în ultimii 2 ani, au fost introduse amendamentele legislative care par a fi croite special pentru aceste tip de produse. Astfel, în vara anului 2017, la inițiativa deputatului PD Corneliu Dudnic, Parlamentul a votat amendamente la Legea privind controlul tutunului, care oferă posibilitatea „produselor de tutun alte decât produse de tutun pentru fumat” să fie scutite de majoritatea reglementărilor, în special cele care se referă la publicitate, promovare și sponsorizare, comercializare și expunere în spațiile accesibile publicului.

„În schimb, reglementările au rămas valabile pentru țigările obișnuite, țigările electronice, narghilea, ceea ce inevitabil duce la concurență neloială pe piața produselor din tutun. Tot atunci s-a descoperit că aceste modificări au fost operate la „rugămintea” lui Vlad Plahotniuc, așa cum însuși Dudnic a recunoscut jurnaliștilor.”

Astfel, proiectul de lege al deputaților ACUM propune modificări la trei acte normative: Legea privind Controlul Tutunului, Codul Contravențional și Codul Fiscal. Modificările prevăd introducerea termenilor de reglementare a țigaretelor pentru dispozitive de încălzire a tutunului și a aerosolului care se emană, și aplicarea acelorași restricții și accize ca și în cazul țigărilor obișnuite.

„Sarcina noastră, ca deputați plătiți din bani cetățenilor pentru a apăra interesul public, este să depunem toate eforturile pentru a descuraja consumul de substanțe nocive, inclusiv prin promovarea accizării și reglementării corespunzătoare a acestor produse. Mai ales că este vorba de tutun, unul din cele mai mari pericole pentru sănătate. Nu vrem ca tinerii din Moldova să fie crescuți pe nicotină. Scopul primordial al acestui proiect de lege, este să protejăm tânăra generație și viitorul nostru”, a declarat deputatul Radu Marian, unul din autorii proiectului de lege.

Proiectul de lege a fost semnat de 9 deputați ai Blocului ACUM: Radu Marian, Lilian Carp, Dumitru Alaiba, Inga Grigoriu, Iurie Reniță, Doina Gherman, Dan Perciun, Igor Grosu și Sergiu Litvinenco.

În fiecare an, la 31 mai, întreaga lume marchează „Ziua Mondială fără Tutun”, în acest an sub genericul „Tutunul și sănătatea plămânilor”, pentru a crește gradul de conștientizare a populației privind impactul consumului de tutun și a expunerii la fumul de țigară asupra sănătății plămânilor, de la cancer – la bolile respiratorii cronice și promovarea politicilor eficiente de reducere a consumului de tutun.