CV-ul noului șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

Guvernul a numit un nou șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) după ce Fredolin Lecari a demisionat din funcția respectivă. Astfel, fotoliul de șef al IGPF urmează a fi ocupat de Rosian Vasiloi, expert în politici de securitate din cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”.

Rosian Vasiloi și-a făcut studiile la Colegiul European din Varşovia, unde a studiat Gestionarea Intergrată a frontierelor UE şi politici migraţionale. Noul șef de la IGPF a mai studiat la Şcoala Naţională de Administrare Publică din Polonia, dar și la Institutul Militar al Serviciului Grăniceri de la Moscova.

Calificările și domeniile de expertiză ale lui Rosian Vasiloi:

„Am acceptat această funcție pentru că, așa cum spuneam, în PMAN pe 1 iulie 2018, structura responsabilă de sistemul de control al frontierei de stat a lăsat o gaură neagră la hotarele țării”, a scris Vasiloi pe pagina sa de Facebook, după ce candidatura acestuia a fost aprobată de Guvern.

Rosian Vasiloi a fost numit în noua funcție, după ce Fredolin Lecare a demisionat de la șefia IGPF, la 10 iulie curent.