Cutia cu bunuri din cadrul proiectului „O nouă viață” va fi înlocuită cu bani

Noua ministră a Sănătății a anunțat astăzi, 1 iulie, în cadrul unui briefing de presă, despre majorarea indemnizației unice la naștere, în contextul în care mamele nu vor mai primi cutii cu bunuri în cadrul proiectului „O nouă viață”, ci contravaloarea acestora în bani.

Ala Nemerenco susține că proiectul „O nouă viață”, inițiat de fostul Guvern, a fost demarat cu încălcări ale legislației, în contextul în care licitațiile publice au fost neconforme.

Ministra a precizat că la 1 aprilie a fost inițiată o nouă licitație publică pentru selectarea agentului care va livra cutiile în cadrul proiectului „O nouă viață”. În cadrul concursului s-au înregistrat companiile „RAPID LINK” SRL (desemnat câștigător al licitației anterioare), dar şi „Dita EstFarm” SRL, care a fost selectat câștigător al celei de-a doua licitație, la 14 mai. „RAPID LINK” SRL a depus însă o contestație la Agenția pentru Soluționarea Contestațiilor, care, la rândul său, a obligat grupul de lucru să reevalueze ofertele. Ulterior, la 12 iunie, grupul de lucru și-a modificat decizia, iar „RAPID LINK” SRL a fost desemnat câștigător.

La 12 iunie, atunci când Ministerul Sănătății a desemnat însă noul câștigător, Silvia Radu nu mai era ministră, or Guvernul condus de Maia Sandu a fost învestit în funcție la 8 iunie. Respectiv, decizia Silviei Radu a fost declarată nulă, iar astfel s-a ajuns la o situație de criză, în care bunurile nu au fost achiziționate și nu vor putea fi livrate la timp în maternități.

„Pentru ca să depășim această criză, pentru că de la 1 iulie mamele nu pot fi asigurate cu acest set, am decis că putem majora indemnizația unică la nașterea copilului cu 1 608 lei (valoarea cutiei), ceea ce va constitui – 7 911 lei. Ne-a impus situția, dar credem că mamele ar putea folosi această sumă pentru lucurile necesare”, a declarat Nemerenco.

Totodată, ministra Sănătății a anunțat despre demararea unui proces de chestionare a mamelor, pentru ca acestea să precizeze dacă sunt în favoarea cutiilor cu bunuri, sau a contravalorii acestora.

În iulie 2016, Fundația „Edelweiss” a lui Vlad Plahotniuc lansa un proiect social intitulat „O nouă viaţă” și demara distribuţia unor cutii cu produse pentru nou-născuţi la maternitatea Institutului Mamei şi Copilului din Chişinău. Ulterior, proiectul s-a extins în mai multe maternități, iar în octombrie 2018, Guvernul anunța că a preluat proiectul Fundației lui Plahotniuc și a decis să-l implementeze în toate maternitățile din țară.

