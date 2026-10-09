Cum va fi vremea vineri, 9 octombrie

Vineri, 9 octombrie, în R. Moldova se prevede cer noros în toate regiunile țării, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu.

În nordul Republicii Moldova, cerul va fi noros, iar temperaturile vor ajunge 23°C ziua.

În centrul țării, se așteaptă, de asemenea, cer noros. Temperaturile maxime vor atinge 26°C.

În sudul țării, vremea va fi mai caldă, cu cer noros pe parcursul zilei. Temperaturile vor ajunge la 28°C ziua.