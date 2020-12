Cum explică Dumbrăveanu demisia din fruntea ministerului Sănătății și cu ce regrete pleacă din funcție

Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale(MSMPS), Viorica Dumbrăveanu, a venit cu o reacție după ce a fost anunțat că de la 1 ianuarie 2021 pleacă din fruntea ministerului. Aceasta a spus care este motivul plecării dar și cu ce regrete pleacă din funcție. Declarațiile au fost făcute în această seară în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4.

„Eu de fapt am venit în funcția de ministru de comun cu premierul Chicu și este corect în cazul dat retragerea mea din funcție și din poziția de ministru împreună cu domnul prim-ministru Chicu. De ce? Pentru că în tot acest răstimp, gestionarea crizei pandemice, soluționarea problemelor de ordin social, s-a realizat printr-o coordonare, printr-un suport care a fost oferit, ori în condițiile care s-au oferit se creează exercițiul funcției și este imposibil pentru că în cazul dat este nevoie de o ghidare, de o fundamentare a deciziilor pe care le iai și pe aceasta îmi bazez și îmi argumentez decizia de a mă retrage începând cu data de 1 ianuarie”, susține Dumbrăveanu.

Întrebată cu ce regrete pleacă din fruntea ministerului, Dumbraveanu a declarat că „Regret că nu am reușit să reformăm și să consolidăm ANSP, regret că nu am reușit să ducem la sfârșit reforma pentru consolidarea sistemului spitalicesc. Cu toate acestea noi am reușit să majorăm timp de un an cu 70% salariile din sistemul medical. Regret că am lăsat în umbră domeniul protecției sociale, circumstanțele m-au impus să mă concntrez pe componenta de sănătate. Mai am regrete pur umane. Regret foarte mult că în pandemie am pierdut oameni, colegi, regret mult că nu am reușit să atrag atenția corespunzătoare persoanelor din sistemul rezidențial. Sunt regrete cu care am să trăiesc în continuare”, a declarat Dumbrăveanu.

Dumbrăveanu a mai declarat că în continuare va activa în domeniul protecției sociale.

Astăzi, premierul Ion Chicu a anunțat că de la 1 ianuarie 2021 în demisie pleacă și ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, ministrul Finanțelor Serghei Pușcuța, dar și ministrul Economiei și Infrastructurii Anatol Usatîi, iar restul șefilor ministerelor vor continua activitatea mai departe.

Guvernul condus de Ion Chicu și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut de către prim-ministrul R. Moldova miercuri, 23 decembrie. Premierul spune că a luat decizia după ce s-a consultat cu președintele Igor Dodon și președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi.

Guvernul Chicu a fost învestit la 14 noiembrie 2019 cu votul deputaților PSRM, PDM și deputatul independent Alexandru Oleinic. În total, pentru au votat atunci 62 de deputați.