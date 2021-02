„Dacă începi o afacere socială, în primul rând, trebuie să iubești oamenii”

Ceea ce a început cu broderia, a continuat cu o relație de prietenie și s-a dezvoltat într-o afacere socială care azi se numește „Neo Couture”. Lena Vicliuc și Corina Goncear sunt două tinere din Chișinău, care s-au împrietenit cu trei ani în urmă. Lena știa să brodeze și pornise deja un proiect care ținea de asta, însă apăruseră alte priorități, așa că s-a gândit să-l dăruiască Corinei. Până la urmă, au decis să împartă responsabilitățile și să continue împreună proiectul, care azi s-a transformat într-o afacere socială și oferă posturi de muncă pentru patru femei cu vârste cuprinse între 50 și 65 de ani din satul Dancu, raionul Hâncești.

Lena a făcut studii la ASEM, dar și design vestimentar la un colegiu din Chișinău. Inițial, broda singură lucrări, fără a implica alte persoane și fără vreun plan de promovare. Mai apoi, a început să facă tricotaj, mai ales că și mama îi putea oferi o mână de ajutor aici. Respectiv, Lena se putea ocupa de promovare.

Primii pași

Ulterior, a primit un post de muncă la o rețea de cafenele din Chișinău și a realizat că nu va mai reuși să se ocupe de asta, dar nici nu voia să abandoneze proiectul ale cărui baze fuseseră puse. Prin urmare, a decis să îl ofere drept cadou prietenei sale Corina, ca ea să-l dezvolte în continuare.

„Pentru mine a fost brusc totul, mi-am luat o săptămână ca să mă gândesc la asta, pentru că proiectul cere multă responsabilitate, timp și investiții. Apoi, am discutat cu Lena și am decis să continuăm împreună. Am zis că inițial ne stabilim niște scopuri clare și ne ținem de ele”, spune Corina.

Lena adaugă că, de fapt, scopul lor comun a fost să ofere posturi de muncă unor femei care, pur și simplu, nu pot face față situației de pandemie în perioada asta.

„Așa am început să căutăm femei care au nevoie de un post de lucru, însă nu le angajează cineva sau nu găsesc unul, din diverse alte motive. Dar a reieșit că ele ne-au găsit pe noi. Și e vorba de niște femei care au și experiență în domeniu, întrucât anterior au lucrat cu firme din România și Italia”, punctează ea.

Un lanț de solidaritate feminină

Femeile din Dancu pot lucra de acasă la căciulițe, fulare și broderii personalizate, iar Lena și Corina au grijă, între timp, de aici, să facă rost de materie primă, să promoveze, să discute cu clienții, să transmită produsele. De obicei, se străduiesc să adune mai multe comenzi în același timp, întrucât achitarea lucrătoarelor se face per produs.

„Cel mai mult pe noi ne motivează nu rezultatul material, ci acel social, faptul că putem fi de folos. Înțelegem în ce situație e acum o bună parte dintre noi, inclusiv doamnele care muncesc la aceste lucrări. Venitul lor e doar din pensie și aceste produse”, subliniază Corina.

Fetele povestesc că, deși uneori așa și nu mai reușesc să vândă produsul, se străduiesc să achite imediat după ce o creație este gata.

„Da, poate uneori produsul nu va fi vândut. În schimb, noi știm că ele sunt achitate pentru ceea ce a fost creat, că nu au făcut o muncă în zadar. De la noi cumpără mai mult femeile și cred că ceea ce le face să ne aleagă e faptul că nu doar cumpără un produs, ci prin asta pot susține o altă femeie. Am primit multe mesaje de la clienți în care ne confirmă acest lucru”, mai adaugă Lena.

„Cât timp conectăm oamenii, are sens să mergem mai departe”

Ele mărturisesc că o afacere socială în R. Moldova rezistă greu și supraviețuiește mai mult din entuziasm și încăpățânare.

„Noi ne-am străduit foarte tare să nu intrăm în minus. De fapt, inițial trebuie să lucrezi nu ca să ai un venit, ci pur și simplu ca să te poți ține la suprafață. Altfel, atâta timp cât conectăm oamenii, cât îi ajutăm, este sens să mergem mai departe. Chiar am pus, împreună cu Corina, la cale ce ar fi mai bine să creăm pentru sezonul cald, dar la moment nu avem resurse să facem o asemenea colecție. Poate e și frica, poate și nesiguranța, că nu știi dacă produsele o să se vândă, însă ne gândim să rămânem la o afacere de sezon”, completează Elena.

Totuși, cele două speră să poată continua afacerea și pe timpul verii sau, cel puțin, să nu piardă legătura cu femeile din Dancu.

„Noi tot provenim din familii social vulnerabile și știm ce înseamnă munca, știm ce înseamnă să nu ai ceva, știm ce înseamnă lipsuri. Noi înțelegem nevoia asta și am zis: de ce să nu facem pe cineva fericit? Posibilitatea de a face asta e o încurajare și o bucurie mare pentru noi. Ar fi trist și pentru noi, și pentru doamne, să pierdem legătura pe timp de vară. Ele sunt conectate cu noi emoțional și își doresc mult ca oamenii să poarte cu drag ceea ce fac”, mai spune Corina.

Sfatul lor pentru alte persoane care își doresc să înceapă o afacere socială e să se informeze foarte bine înainte de asta, să identifice un scop suficient de mare și o viziune suficient de puternică.

„Dacă nu ai aceste două, e foarte ușor să fii doborât de provocările cu care te confrunți. De aceea, e important să știi de ce vrei să faci asta și să fii sigur că nu te lași până nu îți atingi scopul. Cel mai important, dacă e vorba de o afacere socială: trebuie să iubești oamenii, fără asta nu ai cum. Și să faci ceea ce faci pentru oameni, să nu ai așteptări prea mari, să fii gata să investești timp și bani în asta, dar și multă răbdare”, conchide Elena.

O afacere socială reprezintă activitatea economică a unui antreprenor sau a unei organizații care își folosește profitul în scopuri caritabile, sociale. Acestea se orientează să le ofere de muncă unor persoane care, altfel, cu greu ar reuși să se angajeze într-o companie obișnuită.