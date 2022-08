Copreședintele CUC din partea autorităților R. Moldova, Ion Solonenco, a decedat. Serebrian: „A fost un exemplu de disciplină și patriotism”

Ion Solonenco, copreședintele delegației moldovenești în Comisia Unificată de Control (CUC), a decedat. Un anunț în acest sens a fost făcut vineri, 12 august, de către vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrian.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Serebrian menționează că generalul Ion Solonenco a fost „un exemplu de disciplină, patriotism și dedicație”.

„O veste cruntă. Azi, la ora 12:30, a încetat să bată inima unui coleg apropiat, generalul de brigadă Ion Solonenco, copreședintele delegației moldovenești în Comisia Unificată de Control. Atât de neașteptat (…). Săptămâna asta mai era la birou. Cu veștile pe care mi le prezenta din Zona de Securitate începeam ziua de muncă. Recent s-au împlinit 30 de ani de când s-a implicat în activitatea CUC. A fost un exemplu de disciplină, de patriotism și dedicație. Plecarea lui e o pierdere irecuperabilă și astea nu sunt niște cuvinte de circumstanță. Aduc sincere condoleanțe familiei și apropiaților! Drum lin spre ceruri, generale! Dumnezeu să vă odihnească în pace (…)”, a spus Serebrian.

Generalul Ion Solonenco a fost membru al CUC din iulie 1992, din momentul creării acestei organizaţii.

În 2017, Solonenco a fost decorat cu „Ordinul Republicii” în semn de „înaltă apreciere a eforturilor depuse întru menținerea păcii, stabilității și ordinii de drept în zona de securitate a regiunii transnistrene a R. Moldova”.

Într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, publicat în iunie 2012, generalul a declarat că vrea să asiste la soluţionarea conflictului transnistrean: „ Finalitatea? (Pauză.) Sper să fiu în viaţă, ca să iau şi eu parte la această victorie, fiindcă sunt din stânga Nistrului, acolo sunt înmormântaţi părinţii mei şi eu vreau să pot merge liber la mormintele lor. S-a întâmplat să nu pot trece liber prin această zonă. O perioadă nu am putut folosi nici maşina personală, ca să nu fie reţinută. Am fost şi reţinut în zona dată. În 20 de ani am trăit foarte multe experienţe în zonă”.

