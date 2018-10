Concediați pentru că au difuzat o știre incomodă guvernării. Noi declarații ale jurnaliștilor de la 10TV

Redacția postului 10TV a fost concediată după ce a dat pe post o știre în care un eurodeputat critică puterea de la Chișinău pentru expulzarea cetățenilor turci, menționând despre o alianță între Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Drept motiv pentru concediere, spun jurnaliștii, a servit faptul că știrea „nu corespunde politicii editoriale a televiziunii”, or instituția nu ar avea drept scop să critice guvernarea. Decizia însă i-a nemulțumit pe jurnaliști, care declară că au mai publicat astfel de știri anterior și consideră că nu este acceptabil niciun amestec de acest gen în produsul pe care îl creează.

„Știrea nu îmi aparținea. Eu am preluat-o de la Radio Chișinău și am adaptat-o pentru TV. Știrea a fost scoasă din jurnal, iar eu am pus-o din nou, ca ea să fie iar scoasă, lucru care s-a întâmplat de câteva ori. Eu am reușit să fac un voice-over și să o copiez într-un alt jurnal. Am dat știrea la TV și am difuzat-o și la „Sfatul Țării”, iar de acolo a pornit totul. Joi am fost pusă la zid pentru a explica de ce am publicat știrea, pentru că aceasta chipurile nu corespunde politicii noastre editoriale, lucru care e total greșit”, a menționat pentru Ziarul de Gardă jurnalista postului 10TV Alina Panico.

Conform unor surse din cadrul instituției, în momentul în care jurnalistei i-a fost adus la cunoștință că trebuie să părăsească redacția, au intervenit și angajații firmei de pază „Bercut”, cea care asigură paza sediului televiziunii.

Decizia de concediere a venit de la deținătorul licenței, Silviu Tănase, care este și director și redactor-șef al ziarului „Timpul”. Acesta i-a cerut Alinei să plece din redacție, iar ceilalți colegi s-au solidarizat și au părăsit și ei redacția.

„Noi și până acum am avut rugăminți de a nu difuza o știre sau alta, dar nu le luam în seama. Miercuri însă ni s-a spus cu subiect și predicat că această știre nu se dă. Am decis să nu facem public atunci acest lucru pentru că ne gândeam că poate e o stare de moment care se va clarifica”, ne-a povestit Anatol Ursu, realizator al emisiunii „Sfatul Țării” de la 10TV.

Ziarul de Gardă l-a telefonat pe Silviu Tănăse și i-a expediat și un mesaj, însă acesta nu ne-a răspuns pentru a-și expune punctul de vedere cu referire la acest subiect.

„Nu știu ce s-a întâmplat între timp, și nu vreau să mă dau cu ghicitul, deși tentația speculațiilor e mare. Ceea ce pot afirma cu certitudine este că de astăzi pentru mine 10TV, dacă va mai există/reveni, este doar un alt post de televiziune, unde lucrurile pot fi spuse doar cu jumătăți de măsură”, susține Anatol Ursu.

Postul „10TV” a obținut licență în luna mai 2016, pentru o perioadă de 6 ani, fiind creat din donații, dar și din investițiile fondatorului ziarului „Timpul de dimineață”.

Mai jos puteți viziona știrea care „nu corespunde politicii editoriale a postului 10TV”.

Foto: 10tv