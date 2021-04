„Conacul mierii” — locul unde turiștii pot savura aroma merilor, prunilor și migdalilor înfloriți

Și-a transformat pasiunea într-o afacere de familie, cu gândul că își va putea aduce copiii acasă. Victor Ciolacu a creat o agropensiune – un punct de atracție turistică pe traseul turistic „Dor de codru”. Persoanele care vizitează „Conacul mierii” se pot bucura de livezi înflorite, de liniștea codrilor, dar și cunoaște procesul de extracție a mierii. Toate acestea ar fi fost imposibile fără banii munciți peste hotare de fiul bărbatului, dar și fără suportul programului PARE 1+1 implementat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), cu suportul Uniunii Europene (UE).

Familia Ciolacu din satul Micleușeni, raionul Strășeni, a cunoscut durerea despărțirii pe când unul dintre membrii acesteia se afla peste hotare. Victor Ciolacu și soția lui au lucrat în străinătate în perioade diferite ale vieții.

„Pe când lucram peste hotare, iar copiii erau mici, am făcut o schiță și am calculat cum ar fi să ne mutăm acolo, în străinătate, și am înțeles că nu este prea rezonabil, deoarece apar cheltuieli în plus. Pe lângă toate acestea, un membru al familiei nu poate lucra, deoarece trebuie să ducă copiii la grădiniță, la școală. Pentru noi a fost important să avem niște bani ca să începem ceva aici acasă, să putem activa pe loc”, susţine antreprenorul.

O afacere care ar motiva copiii să revină acasă

Copiii familiei au ales să muncească și să-și construiască viitorul peste hotare. Dorindu-și cu tot dinadinsul să-și vadă fiii acasă, iar familia – unită, bărbatul s-a gândit că o afacere creată acasă i-ar motiva să se întoarcă în R. Moldova.

Astfel, familia Ciolacu a creat o agropensiune lângă livada pe care o deține. „Conacul mierii” găzduiește 100 de familii de albine, o livadă de prun și o pepinieră de arbori de miere. Evodia sau arborii de miere provin din Asia și înfloresc în lunile iulie-august. Florile lor sunt foarte bogate în nectar. De asemenea, pensiunea dispune și de camere de cazare pentru patru familii. Aceasta e deschisă anul întreg. Primăvara și vara turiștii se pot bucura și savura aroma merilor, prunilor, migdalilor, teilor și salcâmilor înfloriți, iar iarna pot savura liniștea codrilor.

„Cei care vin la noi sunt impresionați”

Agropensiunea a fost inclusă în traseul turistic „Dor de codru”, iar până la pandemie a fost vizitată de turiști din SUA, Republica Sud-Africană, dar și din state europene. La agropensiune vin și persoane din R. Moldova, în special grupuri de copii.

„Cei care vin la noi sunt impresionați. Le prezentăm stupii, le povestim despre albine, e ceva nou pentru ei. Și copiii sunt entuziasmați. Când e cald, le deschid stupul, le prezint regina, trântorii, albinele lucrătoare, le povestesc despre procesul de extracție a mierii”, spune bărbatul.

„Mulți sunt interesați să vadă R. Moldova. Noi trebuie să realizăm lucruri frumoase, pentru că nimeni nu va veni să realizeze ceva în locul nostru”, afirmă Victor Ciolacu.

Pentru crearea afacerii au fost investiți banii familiei, inclusiv banii munciți de unul dintre fii în străinătate. Acest fapt le-a permis să acceseze programul PARE 1+1, implementat de ODIMM.

„Fără acest suport, nu am fi putut face nici măcar primul pas”

Programul prevede că beneficiarii, lucrători migranți sau rudele de gradul întâi ale acestora pot beneficia de finanțare nerambursabilă pentru crearea întreprinderilor noi şi /sau dezvoltarea celor existente. Grantul se acordă în baza „Regulii 1+1”, adică fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului.

Astfel, Victor Ciolacu a investit banii munciți de fiul său în nordul Italiei, iar în cadrul programului a obținut un grant în mărime de 250 000 de lei. În decurs de doi ani, în cadrul diverselor granturi finanțate de UE, investițiile în afacere au ajuns la 2,4 milioane de lei.

„Gospodăria noastră a accesat granturi în valoare aproximativă de aproape 900 000 de lei. Este o sumă enormă. Fără acest suport noi nu am fi putut face nici măcar primul pas. Toți partenerii noștri ne acordă suport, ghidaj în implementarea ideii și în promovare”, menționează Victor Ciolacu.

Primul filtru și instruiri în cadrul programului

Despre programul Pare 1+1 Victor Ciolacu a cunoscut de mult, însă i-a trebuit timp să ia decizia să depună actele în cadrul proiectului. Inițial, s-a gândit să procure, din grant, materiale de construcții, însă a aflat că acestea nu sunt eligibile în cadrul proiectului. Totuși, specialiștii din cadrul ODIMM l-au convins să depună actele și să reformuleze ideea afacerii.

În același timp, ODIMM a fost primul filtru care l-a făcut pe bărbat să înțeleagă dacă afacerea are sau nu rost să fie dezvoltată. Astfel a înțeles că ideea pe care o are merită realizată.

Împreună cu planul de afaceri antreprenorul a prezentat acte care dovedesc proveniența banilor din remitențe: contractele de muncă ale fiului, confirmările care arată proveniența banilor și declarația vamală sau copia transferurilor de la bancă.

În cadrul programului a urmat câteva instruiri unde a învățat despre ideile de afaceri, despre cum trebuie să fie un antreprenor și care sunt abilitățile de care trebuie să dea dovadă pentru a dezvolta o afacere prosperă.

Una dintre prioritățile parteneriatului UE-Moldova în zonele rurale este dezvoltarea antreprenoriatului rural de succes, prin susținerea sectorului IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în zonele rurale.