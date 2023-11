Cititorul de Gardă „Îl băteau și strigau la el: Uite în cameră, uite în cameră”

Mama unui băiat de 15 ani din nordul țării ne-a comunicat o istorie tristă pe care o trăiește în aceste zile familia ei. „Fiul nostru, în vârstă de 15 ani, a fost bătut și umilit de un coleg de clasă, a fost filmat, forțat să-și ceară scuze, imaginile fiind postate pe un chat de Telegram, ca să vadă cât mai multă lume această faptă «eroică» comisă în raport cu fiul nostru”, ne-a povestit mama adolescentului.

Aceasta ne-a relatat că la 22 septembrie, după ultima lecție, două clase paralele au format un grup pe viber, ca să discute și să planifice sărbătoarea consacrată Zilei Profesorilor.

Vocea mamei

„Elevii se dădeau cu părerea, după care au început a râde clasa cealaltă de clasa în care învață copilul meu. S-au adus replici foarte murdare. Fiul meu a încercat să ia apărarea fetelor care erau ofensate, dar băieții din clasa paralelă l-au înjosit, l-au umilit. Vineri, după ore, el a fost așteptat «la discuții». Pentru că locuim aproape de școală, el a plecat capul și a trecut pe lângă ei, grăbindu-se acasă. Au continuat discuțiile online, cu amenințări și cuvinte murdare. Fiul era amenințat direct că se vor răfui cu el. Sâmbătă, pe 23 septembrie, la 21:20, a fost chemat afară la «discuții». Noi nu eram acasă și fiul nu a ieșit. A treia zi, duminică, 24 septembrie, fiul a ieșit afară cu doi prieteni. S-a întâlnit cu o fată din clasa paralelă care era cu prietenul său. A fost oprit, ținut de mână. Fata a sunat la băiatul care voia să-i ceară socoteală fiului meu, acela a venit imediat. Atunci fiul a fost bătut cu pumnii, ulterior fiind internat la spital cu contuzie cerebrală. Atunci când l-au bătut, unul dintre agresori a scos telefonul și l-a impus să-și ceară scuze de la cei cu care a discutat în chat, adresându-și reciproc vorbe urâte. Strigau la el: «Uite în cameră, uite în cameră».

După bătaie, am luat băiatul și am mers la părinții celui care îl bătuse. Părinții ne-au rugat să nu anunțăm poliția și m-am gândit să închidem cazul, că totul va trece cu bine. Am venit acasă, fiului i s-a făcut rău, a vomitat. Credeam că e din cauza problemelor pe care le are cu stomacul. Am sunat la colega lui care administrase chatul celor două clase și am rugat-o să-mi trimită copii la toate convorbirile. Fiind mamă, am insistat să văd cum s-a comportat și fiul meu, dar și ce anume s-a întâmplat în timpul acelei discuții. Când am văzut ce cuvinte erau spuse în adresa fiului meu, am rămas șocată. Am telefonat la părinții băiatului care mi-a agresat fiul și le-am spus că fiul meu se simte rău și că va trebui să anunț școala și poliția. Am anunțat școala. I-am arătat directoarei copiile convorbirilor de pe chat. Doamna directoare a chemat elevii care participaseră la discuții. A decis să anunțe părinții. Totodată, am discutat că dacă sesizăm poliția, vor avea de suferit nu doar elevii, dar și imaginea gimnaziului.

Am decis totuși să apelăm la poliție. Acolo, și polițistul, și asistenta socială încercau să ne convingă să nu depunem plângere, deoarece făptașilor li s-ar deschide dosar penal, iar, conform art. 63, inclusiv fiul meu ar fi luat la evidența poliției. Am insistat să scriu cererea. Am reușit foarte greu. În aceeași zi, la 14:00, polițistul și asistenta socială au convocat o ședință multidisciplinară, cu părinții și cu reprezentanții instituției de învățământ.

Am luat băiatul și am plecat la medicul legist. Acolo ne-au dat îndreptare la neurolog, iar neurologul ne-a dat trimitere urgentă la spital, după ce a constatat că are contuzie. L-am internat la spital. Până la internare, am participat împreună cu fiul la ședința interdisciplinară. Au participat peste 30 de persoane – pedagogi, elevii și părinții implicați. La ședință am fost umiliți, luați în derâdere, prin diferite metode încercau să ne convingă să nu depunem cererea la poliție, deoarece vom fi și noi trași la răspundere. După acea ședință, băiatul a zis că nu va mai frecventa școala. După ședință, pe 26 septembrie, l-am internat la spital… Între timp, la procuratura raionului am depus o plângere pe numele asistentei sociale și pe numele polițistului, pe motiv că mi-au umilit copilul în timpul ședinței și au exercitat presiuni ca să nu depunem cerere la poliție. Am depus o plângere și la Procuratura Generală. Acum, băiatul participă la ședințe de evaluare psihologică la Centrul regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord (Barnahus) din Bălți.

Acum câteva zile, fiul a reluat studiile, dar aceiași «colegi» încearcă să-l provoace, să-l filmeze… El s-a adresat directoarei, care i-a spus să suporte totul, să nu se lase provocat”, ne-a povestit mama adolescentului.

Vocea directoarei

Pentru că acest caz deocamdată nu și-a găsit o soluție, ZdG a contactat directoarea instituției de învățământ în care s-au produs incidentele. Aceasta a refuzat să discute, motivând că ar fi injust să dezvăluie detalii despre cele întâmplate în școală.

Vocea reprezentantei serviciului de tip Barnahus

Carolina Bagrin, managera Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord (Barnahus) din Bălți, ne-a confirmat că adolescentul beneficiază de asistență psihologică în cadrul instituției. „Vom elabora o evaluare care va permite evaluarea impactului celor întâmplate asupra stării copilului”, a precizat Carolina Bagrin. Întrebată despre frecvența unor astfel de cazuri în cadrul instituțiilor de învățământ, managera Barnahus a spus că numărul solicitărilor de asistență psihologică este în creștere.



PS. Din considerente etice, ZdG a omis datele cu caracter personal care ar permite identificarea copilului vizat în acest articol și a familiei acestuia. ZdG va monitoriza acest caz în continuare.