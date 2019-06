Citiți joi în ZdG

În ediția din 27 iunie a Ziarului de Gardă aflați cum explică mai mulți procurori din Republica Moldova donațiile de zeci de mii de euro pe care le-au primit de la părinți și rude în 2018 și citiți detalii despre judecătorii înlăturați temporar din funcții, printre care se numără și președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Druță.

Pentru paginile Exclusiv am pregătit un interviu cu prim-ministra Maia Sandu, care vorbește despre planurile noii guvernări, dar și despre provocările cărora va trebui Republica Moldova să le facă față în următoarea perioadă.

De asemenea, ziarul de joi vă prezintă istoria unui fost copil al străzii care acum are o familie frumoasă și o afacere de succes și care nu a uitat de centrul de plasament în care a crescut, vizitându-l periodic.

În cele 24 de pagini de ziar găsiți și alte articole pe teme de interes public cum ar fi colectarea deșeurilor, iluminatul stradal sau donațiile de sânge. Nelipsite vor fi și articolele din diasporă, dar și editorialele celor mai experimentați jurnaliști ai Ziarului de Gardă.

Actual: Ziua în care și în R. Moldova se vorbește despre victimele torturii

Actual: Unul dintre eroii investigației „Cerșetori fără mască” și-a mutat activitatea la București

Dosar: Procurori ajutați de părinți. Versiunea 2018

Reporter Special: Scoutismul în Moldova: „Din sărăcia pe care o avem, facem ceva frumos pentru copii”

Reporter Special: Sânge în dar: voluntar sau forțat?

Exclusiv: Interviu cu prim-ministra Maia Sandu

Trăind de Gardă: Copilul străzii care a devenit un om fericit

Realitatea: Cine aprinde lumina pe străzile din localitățile Republicii Moldova

La marginea Europei: Interviu cu Miriam Netroshvili, artistă din Georgia: „Vrem să arătăm că politicienii ruși nu sunt bineveniți aici”.

Zona Publică: Circuitul gunoaielor: de la tomberoane la gunoiște

Diaspora: Un adolescent din Moldova, campion național în Franța la box thailandez

Diaspora: Cum am scos Moldova de pe Bucket List